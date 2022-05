Fostul comandant al forţelor aliate NATO în Europa, despre ce îi lipseşte Ucrainei în Donbas: „ Se sărbătoreşte prematur. Lupta ar putea fi pierdută”

Potrivit evaluării lui Clark a situaţiei acuale pe câmpul de luptă din Donbas, ucrainenii îşi duc ofensiva în nord-est şi rezistă în est, însă un punct critic al încleştării va fi atins când terenul se va întări.

Iar dacă trupele ruse vor reuşi să treacă râurile majore vor ajunge pe teren deschis unde vor avea avantaj şi unde vor putea înainta cu mai mare uşurinţă cu tancurile.

Metoda ruşilor este să avanseze punând la pământ satele şi străpungând astfel defensiva ucraineană care se bazează pe aceste localităţi pentru a lansa atacuri anti-tanc şi antieriene.

Deci tactica lor este să le „pulverizeze cu artilerie” iar când terenul devine tare să avanseze pe lângă ele şi în jurul lor în câmp deschis..

Ucrainenii au nevoie de arme pentru a rezista acestui gen război, or în acest moment ei nu au încă tancurile necesare, avioane şi elicoptere de asalt şi nici suficientă putere de artilerie.

Dacă ruşii străpung apărarea ucraineană şi intră cu un convoi de blindate 50 km adânc în teritoriu e nevoie de forţe de localizare, urmărire, controlare pentru a lansa atacuri.

„Asta presupune un gen diferit de forţă decât cea cu care ucrainenii au avut succes până acum”, spune Clark, explicând că în viziunea sa, aşa cum stau lucrurile în ceea ce priveşte nivelul sprijinului militar - cel furnizat deja şi eficienţa lui - acesta este încă „insuficient”, nu dacă se au în vedere obiectivele declarate ale SUA de a obţine o „înfrângere strategică” a Rusiei, pentru a o slăbi cât să descurajeze alte invazii.

Trupele ruse controlează în acest stadiu al luptelor „practic întreaga coastă sudică a Ucrainei plus porţiuni însemnate din regiunile Lugansk şi Doneţk” iar dacă luptele s-ar opri în această fază nu s-ar putea vorbi de un succes. „Ucraina are capacitatea de luptă şi determinarea de a lupta pentru a-i alunga; ce nu are sunt mijloacele de a o face”.

Un alt aspect este că Rusia are o industrie militară proprie, deşi e vizată de sancţiuni grele - aceasta ar avea unele probleme pentru că depinde de tehnologii occidentale. Însă Ucraina nu are nici măcar atât - proporţia covârşitoare a echipamentului îi parvine de la sute de kilometri distanţă iar aceste transporturi vor deveni tot mai dificil de adus.

„Aşa că nu vreau să aud acum cum se sărbătoreşte prematur cât de bine se descurcă ucrainenii. Este o luptă ce poate fi pierdută. Ar putea fi câştigată doar dacă Ucraina ar avea mult mai mult sprijin de la SUA şi de la aliaţii europeni”.

De ce tip de asistenţă militară are nevoie acum Ucraina pentru a fi sigură de victorie?

În primul rând, trebuie să poţi depăşi artileria rusă pentru că în acest fel ei nu pot să nu au şanse să străpungă apărarea ucraineană şi să avanseze decisiv.

Dacă poţi lovi forţele ruse cu artilerie ei sunt oprite în a distruge oraşele.

În al doilea rând, au nevoie de sprijin de la servicii. E posibil ca ei să se descurce şi pe cont propriu cu radare, drone dar poate că nevoile sunt mai mari, le trebuie mai mult din asta.

Dar cea mai mai importantă este artileria - au nevoie de cantităţi mari de artilerie şi de muniţie.

Apoi, trebuie să aibă capacitate de apărare aeriană - motivul este că necesită contrareacţia rapidă ce nu poate fi realizată decât de elicoptere de asalt şi capabilităţi aer-sol. Nu le au.

Ei nu au decât poate 2, 3 ieşiri pe zi, au nevoie poate de 50 pe zi. Ei au avut o apărare aeriană în jurul Kievului suficient de puternică pentru a ţine departe avioanele ruseşti, însă pe frontul de 300 km din Donbas expunerea e mai mare şi nu e suficient cât au acolo.

Mai au nevoie şi de rachete anti-navă. Acestea nu au ajuns acolo, în ciuda promisiunilor de livrare. Ruşii au încă numeroase nave de pe care trag rachete Kalibr. De ce să nu aibă ucrainenii posibilitatea să le atace?

În portul Odessa aşteaptă milioane de tone de cereale să fie exportate şi pe care ruşii le blochează.

„Cu sistemele fără pilot şi rachetele anti-navă cu rază lună potrivite, Marea Neagră ar putea fi eliberată”.

Ucrainenii ar mai avea nevoie şi de mai multe vehicule blindate, pentru că au nevoie de fore de manevră împotriva elementelor care le-ar străpunge apărarea.