Scenariu-catastrofă? Evident. Dar, după ultimele evenimente , nimic nu mai pare totalmente imposibil deoarece, pentru prima oară, este pusă în evidenţă, la modul cel mai oficial, prezenţa unui ofiţer activ din Grupul 4 aeropurtat de operaţiuni de război psihologic care a condus un grup de persoane din Carolina de nord la manifestaţia din Washington care, răspunzând apelurilor adresate de Trump, a pornit în marş pentru ocuparea Capitoliului. Şi mai apar ofiţeri rezervişti, poliţişti. Iar anchetele se deschid în flux continuu.

Nivelul I de ameninţare: implicarea unor elemente ale poliţiei

Un material apărut în Washington Post spune că „ofiţeri de poliţie şi cel puţin un gradat superior din diverse departamente de poliţie din SUA sunt ameninţaţi cu darea afară, suspendarea sau alte pedepse disciplinare din cauza implicării lor în mişcarea haotică de la Washington. Departamentele de poliţie din statele Washington, California şi Texas au anunţat demararea unor investigaţii bazate pe postări video, fotografii şi alte probe precum şi pe ceea ce se aşteaptă să apară în zilele următoare... În Seattle, Adrian Diaz, şeful ad-interim al poliţiei a confirmat că cel puţin doi ofiţeri de poliţie au fost suspendaţi administrativ şi puşi la dispoziţia unităţii de investigaţii interne a poliţiei ...Thomas Goldie, un ofiţer din cadrul Zelienopole Borough Police Department, se află şi el sub anchetă după ce s-au primit fotografii care demonstrează că participase la mitingul de la Washington purtând o pălărie pe care era înscris «TRUMP MAGA 2020 f...your feelings», aşa cum raportează CBS Pittsburg...În Texas, biroul şerifului din San Antonio a fost printre primii care au anunţat o anchetă internă asupra unui poliţist, iar Roxanne Mathai, şerif adjunct în Bextan County este sub anchetă după ce a postat pe FB un filmuleţ cu ea, lângă Capitoliu, înfăşurată într-un steag american, în momentul protestelor violente.“

Nivelul doi de ameninţare directă: participarea unor ofiţeri activi sau în rezervă la insurecţia asupra Capitoliului

Doamna căpitan Emily Rainey (foto) este, cum spuneam, membru al uneia dintre unităţile de elită ale armatei americane, specialistă în operaţiuni de război psihologic şi face parte dintr-o unitate care este instruită pentru a participa la operaţiuni de propagandă, producţie media în sprijinul unor operaţiuni strategice şi a unora tactice de diseminare de informaţii false. Deţin capacitate de tipărire de mare putere, de la instalaţii portabile până la altele, de linia a treia, cu foarte mare capacitate, deţin capacitate de producţie audio şi studiouri de emisie radio şi video.

Unitatea din care face parte doamna căpitan Rainey are baza la Fort Bragg şi face parte din 1st Special Forces Command (Airborne) din cadrul US Army Special Operation Command, are în structură o companie de comandă, 5 batalioane de sprijin şi un batalion PSYOPS pentru operaţiuni de diseminare. Dispune de 1100 de soldaţi şi 57 de civili analişti.

În apărarea sa, Rainey spune că, într-adevăr a fost la Washington şi că a participat la mitingul respectiv în fruntea unui grup de 100 persoane intitulat „Moore County Citizens for Freedom“, care, online, se prezintă drept o reţea de persoane fără partizanat politic care promovează valori conservatoare care s-au decis să meargă la Washington să „ia poziţie împotriva fraudei electorale“ şi să-l sprijine pe Trump. Anchetatorii sunt acum obligaţi să analizeze apărarea doamnei căpitan care spune că grupul pe care l-a condus nu a intrat în Capitoliu şi dacă participarea ei la manifestaţie a fost într-adevăr împotriva regulamentelor militare. Rainey spune că s-a dus la Washington în timpul ei liber şi că nu a spus nimănui că era ofiţer. Dar ceea ce apare drept la limita incredibilului este afirmaţia sa de ieri cum că nimeni din linia sa de comandă nu s-ar fi interesat de ce-a făcut la Washington: „Eu le-am spus şefilor mei că urma să mă duc la Washington şi apoi le-am comunicat că m-am întors“.

Să vedem ce va arăta ancheta de acum dar unele surse vorbesc deja despre un scandal de mari proporţii care să alimenteze teoriile privind o conspiraţie care să atragă cât mai multe elemente din rândul armatei şi, la momentul potrivit, să susţină o insurecţie la nivel naţional, primul punct pe linia acuzaţiilor împotriva lui Trump în actul de solicitare a procedurii de impeachment. Posibil? Cine mai ştie?

În orice caz, episodul este extrem de neobişnuit, posibil de legat de prezenţa ofiţerilor de poliţie şi comandanţilor lor veniţi la plimbare la Washington. Dar şi de foarte straniul episod ilustrat cu această fotografie devenite celebră în câteva ore şi probă invocată de procurori:

Personajul cu cască aflat în spatele individului purtând cascheta roşie cu Make America Great Again este deja în arestul poliţiei. A fost identificat drept Lt.Col (r) Larry Rendall Brock Jr., fost în Air Force şi acum acuzat de o instanţă federală din Districtul Columbia de infracţiunea a de a fi pătruns ilegal şi rămas ulterior, folosind violenţa, într-o clădire interzisă accesului public, parte a unei acţiuni pregătită anterior, aşa cum devedeşte fără putinţă de tăgadă echipamentul său militar (cască şi vestă antiglonţ). Pe vestă, foarte vizibil, are insigna de recunoaştere a fostului său regiment, fiind până în 1989 pilot pe A-10 „vânătorul de tancuri“.

Uniformă militară completă (tip operaţiuni speciale) poartă şi bărbatul din stânga fotografiei, identificat drept Eric Munchel, fost barman din Nashville care a participat la asaltul asupra Capitoliului (şi se mândreşte cu asta), alături de mama sa, ambii putând veste antiglonţ de ultimă genraţie, fiul admiţând la interogatoriu că avea şi un teaser iar intenţia sa era „de a arăta că ne vom revolta, strânşi laolaltă şi, dacă este nevoie, luptând împreună. Asemeni străbunicilor noştri care au născut această ţară în 1776. A fost un fel de a ne arăta muşchii“.

Aceşti oameni fac oare parte dintr-o conspiraţie, sosirea lor la Washington a fost organizată şi ei pregătiţi să acţioneze într-o secvenţă atac-retragere regizată de un coordonator profesionist? Nu ştiu, e treaba justiţiei civile şi celei militare să descurce urgent iţele.

Dar s-a ajuns la un punct în care disensiunile naţionale au atins un punct de o intensitate deosebită, exploata foarte uşor în timpul discursului dezlănţuit al lui Trum şi care deja a rupt în două societatea americană. Probă această declaraţie a doamnei Lisa Eisenhart, infirmieră, mama domnului Munchel, care spunea pentru Times of London:

„Stânga are totul: mass media, organizaţiile, guvernul. Trebuie să ne organizăm dacă va trebui să luptăm şi să ne facem auziţi. Mai bine mor ca o femeie de 57 de ani decât să trăiesc sub opresiune.“

Urât şi primejdios de violent se termină Preşedinţia Trump şi asta este moştenirea care va fi înregistrată de istorie. Dar consecinţele care urmează oare care vor fi?