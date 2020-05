Aproape 20.000 de tineri şi-au luat permisul de conducere fără a susţine proba practică. Cum a fost posibil

19.483 de adolescenţi cu vârste cuprinse între 16 şi 17 ani şi-au luat permisul auto, fără a mai susţine proba practică.

“Aveam emoţii din cauza probei practice, cu parcarea laterală şi toate cele. Aşa că am fost foarte fericită atunci când am aflat că nu va trebui s-o susţin, a declarat Willa Pevey, o tânără de 17 ani, pentru CNN.

Aceasta a fost soluţia statului Georgia pentru evitarea aglomerării la examenele auto dat fiind că lista de aşteptare era deja foarte lungă. Totuşi, pentru susţinerea examenului, candidaţii trebuie să aibă cel puţin 40 de ore de conducere sub supraveghere.

Autorităţile din statul american Georgia au luat această decizie, după ce examenele au fost suspendate din cauza epidemiei de Covid-19 şi pentru a se evita aglomerarea, deoarece lista de aşteptare era deja foarte lungă. De asemenea, în primul an de la obţinerea permisului, tinerii nu trebuie să încalce nicio regulă pentru a-l putea păstra.

Şi Wisconsin-ul se pregăteşte de măsuri similare. Autorităţile au anunţat că, începând de luni, vor proceda la fel, 10.000 din 16.000 de tineri aflaţi pe lista de aşteptare fiind eligibili pentru permis. Aici, adolescenţii trebuie să aibă de cel puţin şase luni aşa-numitul „permis de elev” (learner permit) şi să aibă la activ cel puţin 30 de ore de conducere sub supraveghere.