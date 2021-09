Episodul de acum îl are ca erou principal pe însuşi Joe Biden, Preşedintele Statelor Unite care, în cadrul unei întâlniri oficiale la Casa Albă cu Narendra Modi, Primul Ministru al Indiei, i-a spus ceva care, cu siguranţă, va fi înscris în istoria presei americane ca un moment de maximă ruşine.

Ce-a spus exact Biden adresându-se prim-minstrului indian?

WATCH: President Biden, during meeting with Indian PM Modi:



“The Indian press is much better behaved than the American press…I think, with your permission, you could not answer questions because they won’t ask any questions on point.” pic.twitter.com/VppL7973ma