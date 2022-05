Presa rusă: Putin, nemulţumit de acţiunile trupelor cecene în Ucraina. Ce îl frustrează pe liderul de la Kremlin

În aproximativ aceeaşi perioadă, Putin a acordat titlul onorific de Erou al Rusiei lui Adam Delimkhanov, vărul lui Kadîrov şi deputat în Duma de Stat a Rusiei.

Cu toate acestea, sursele ziariştilor accentuează că, în ultimul timp, preşedintele rus a început să-şi exprime frustrarea faţă de Kadîrov şi de activitatea din social media a armatei sale, pe fondul eşecurilor şi înfrângerilor suferite de trupele ruse.

Armata Roşie a lui Putin este frustrată de faptul că forţele conduse de liderul cecen Kadîrov se promovează în mass-media ca fiind o forţă de temut, mai pricepute şi mai curajoase decât restul armatei ruse, în ciuda faptului că nu au excelat în luptă. Între timp, serviciile secrete ruse sunt intimidate de comportamentul agresiv al lui Kadîrov.

Reprezentantul Centrului Memorial pentru drepturile omului, Oleg Orlov, interzis în Rusia, a argumentat că liderul cecen are un loc special în sensul că are voie să spună şi să acţioneze mai mult decât o fac alţi oficiali ruşi şi politicieni de rangul său.

„La fel ca orice alt dictator, Putin are nevoie de cineva pe care să se bazeze. Principala sa sursă de sprijin sunt diferitele tipuri de siloviki (un silovik în limba rusă este un membru al poliţiei, armatei şi oricărei alte organizaţii de aplicare a legii de stat). Şi la fel ca orice alt dictator, Putin trebuie să aibă un sistem de control şi echilibru în cadrul acestei reţele de forţe. Kadîrov este doar un pion în jocul lui Putin. Putin trebuie să aibă o forţă suplimentară pentru a contrabalansa toate celelalte forţe. Amploarea participării efective a cecenilor la război şi efectul pe care îl au asupra ostilităţilor este disproporţionat faţă de atenţia pe care mass-media o primeşte. O face intenţionat. Atrage multă atenţie publică! În acest sens, campania sa de PR are succes – a câştigat pe acest front”, a declarat Oleg Orlov, potrivit proiectului media Get Kit , fondat de foşti jurnalişti de la Meduza.