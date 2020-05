Susţinerea este totală din partea liderilor Uniunii Europene adică preşedintele Consiliului, Charles Michel, şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von den Leyen care, alături de Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, Angela Merkel, Cancelarul Germaniei, Giuseppe Conte, premierul Italiei şi Erna Solberg, prim-ministru al Norvegiei, care au semnat un apel foarte impresionant publicat în The Independent.

Ca urmare, azi, începând cu ora 15 GMT, Uniunea Europeană şi partenerii săi organizează un "maraton mondial al donatorilor" la care sunt invitaţi să se angajeze cu donaţii care, reunite, să poată atinge obiectivul de 7,5 miliarde Euro, sumă necesară pentru finanţarea iniţială a acţiunii. Sunt invitaţi şefi de guverne, conducători de mari companii, personalităţi reprezentative din toate domeniile, artişti celebri care, prin prezenţa lor, să facă posibilă această primă expresie a solidarităţii internaţionale care să răspundă apelului făcut de cei de la OMS, pentru a avea teste de depistare, tratamente şi vaccinuri cu preţuri abordabile. Evenimentul poate fi urmărit pe Europe by Sattelite, va fi transmis pe Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube şi, fireşte pe site-ul dedicat acestei acţiuni şi poate fi preluat gratuit de pe EBU (European Broadcasting Union).

Iată apelul făcut iniţial în vederea susţinerii de către actori statali dar şi de organizaţii private:

Alături de reprezentanţii statelor participante la G20 şi care au decis să susţină iniţiativa OMS şi, ca atare, au răspuns şi apelului lansat pentru evenimentul de azi, printre cei care şi-au anunţat sprijinul direct, cu sume impresionante, se numără în primul rând Fundaţia Bill şi Mellisa Gates (cel de-al doilea mare contributor la finanţarea OMS), apoi cei de la Banca Mondială, de la Coalition for Epidemic Preparedness, de la UNITAID, de la The Wellcome Trust, de la The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers, de la Crucea Roşie Internaţională şi de la Semiluna Roşie, de la The Developing Countries Vaccine Manufacturers Network şi cei de la International Generic and Biosimilar Association. Este o acţiune de foarte mari dimensiu pentru strângerea de fonduri, noutatea fiind dată de dubla participare, pe de o parte cea a statelor şi organizaţiilor internaţionale, pe de alta a fundaţiilor private, asociaţiilor profesionale reprezentative din domeniul sănătăţii dar şi a unor personalităţi care au venit să spijine iniţiativa în nume propriu.

Nu trebuie să confundăm ceea ce are loc azi cu programele generale de răspuns la pandemie abrobate de şefii de state şi guverne. La nivelul UE, iată cifrele de până acum ale programelor de răspuns la pandemie şi în vederea intrării treptate în normalitatea vieţii sociale şi economice, aşa cum au fost ele aprobate de şefii de state şi guveren reuniţi într-un Consiliu European virtual, în tele-conferinţă:

Spre exemplu, în contextul pandemiei, au fost extinse şi competenţele deja existentului Fond European de Solidaritate care se poate ocupa în viitor şi de orice urgenţă majoră în domeniul sănătăţii, accesarea sa putând a fi cerută fie de un Stat Membru, fie de oricare dintre ţările aflate în procesul de aderare. Valoarea sa actuală este estimată la aproximativ 1,5 miliarde Euro. Foarte important de ştiut că, la cerere, pot fi acoperite cheltuieli provocate de criză, pot fi acoperite parţial sume care au fost necesare în aceste urgenţe majore. Finanţarea se poate face retroactiv pentru perioada începând cu prima zi a urgenţei respective până la maximum patru luni. Şi, pentru ca nimeni să nu spună vreodată că nu a ştiut sau că nu i-a păsat, măcar dumneavoastră să puteţi găsi AICI prevederile complete ale modificărilor oficiale, aşa cum au apărut ele în Jurnalul Oficial al UE. Cererile naţionale au ca dată limită de intrare 24 iunie 2020.

Vă reamintesc o decizie foarte interesantă pentru Statele Membre. În primul rând, au fost redirecţionate fonduri din alte programe: 37 miliarde Euro din bugetul UE pentru sprijinirea sistemelor naţionale de sănătate, a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a pieţelor de muncă prin intermediul noului program Coronavirus Response Investment Initiative. Din programele structurale alocate pentru perioada 2014-2020, din banii care nu au fost alocaţi pentru proiecte, 28 miliarde EURO sunt acum disponibili din fondurile structurale. O parte din această sumă vine şi din banii pe care autorităţile române nu au ştiut să-i folosească. În fine, au mai venit şi 800 milioane Euro din Fondul European de Solidaritate.

Cu acelaşi prilej, s-a decis şi faptul că Statele Membre pot transfera banii între diferitele fonduri tocmai pentru a-şi rezolva diversele probleme urgente specifice. Caz în care resursele pot fi redirecţionate prin decizia fiecărui Stat Membru în parte înspre regiunile cele mai afectate, asta datorită suspendării reglementărilor care stabileau condiţiile în care regiunile puteau primi asemenea fonduri. În fine, în perioada 1 iulie 2020 şi 30 niunie 2021, Statele Membre pot solicita până la 100% finanţare din bugetul UE pentru programe care privesc rezolvarea diferitelor efecte ale pandemiei.

Revenind la evenimentul de azi, el are o importanţă evidentă de natură economică. Global Preparedness Monitoring BOARD (GPMB), a stabilit care sunt nevoile de finanţare din acest moment şi fiecare dintre potenţialii donatori participanţi la evenimentul de azi a primit această listă de urgenţe imediate:

-1,25 miliarde $ pentru Organizaţia Mondială a Sănătăţii care sprijină ţările cele mai vulnerabile

- 3 miliarde$, dintre care 2 miliarde$ pentru cercetareşi dezvoltarea (R&D) unor vaccinuri împotriva COVID-19 şi 1 miliard$ pentru iniţierea manufacturării şi trimiterii globale a medicamentelor

- 2,2 miliarde $ pentru cercetarea şi dezvoltarea unor terapii în cazul COVID-19 precum şi pentru iniţ'ierea producţiei şi trimiterii globale a medicaţiei respective

- 0,7 miliarde $ pentru cercetare şi dezvoltare în domeniul diagnosticelor pentru COVID-19 şi finanţarea producţiei şi difuzării lor globale

- 0,75 miliarde $ pentru realizarea de echipamente personale de protecţie şi vaccinuri.

Cu regretul tuturor de a vedea că, din nou, şi în acest caz umanitar, Trump a decis că SUA nu vor fi reprezentate la nivel statal alături spre exemplu, de partenerii săi din Arabia Saudită, avem totuşi steagul SUA sub culorile căruia se va prezenta Fundaţia Gates. Dar, în rest, este cvorba despre cea mai puternică mişcare de solidarizare internaţională şi, în acest context, este plină de semnificaţii, inclusiv politice, decizia de a pune aceast prim eveniment (precum şi toate cele care vor urma) sub coordonarea OMS-UE. Deocamdată, ţinta este foarte clar definită şi ţine de rezolvarea dimensiunii medicale ultra-urgente. În zilele următoare, în funcţie de rezultatele de azi, urmează să fie anunţate obiectivele viitoare. Să aşteptăm şi să numărăm banii din prima etapă a solidarităţii mondiale în acţiune.

P.S. Există, totuşi o umbră de speranţă de a avea şi o prezenţă din partea Chinei şi SUA, spun câteva surse în această dimineaţă. Posibil? De ce nu, dacă cineva mai are curajul de a miza pe factorul normalitate.