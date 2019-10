VIDEO Ciobanii irakieni au găsit comoara liderului Statului Islamic: 25 de milioane de dolari

Canalul de ştiri din Arabia Saudită, Al Arabiya, l-a intervievat, duminică pe, unul dintre apropiaţii lui Abu Bakr al-Baghdadi, deţinut în prezent de serviciile de informaţii irakiene. Acesta a fost interogat despre ultimele zile ale liderului Statului Islamic.

În acest interviu, Mohammed Ali Sajet a spus că principalii lideri ai lui ISIS, inclusiv el, au îngropat dolari, aur şi argint în deşertul al-Anbar.

El a susţinut că Satul Islamic a pierdut 25 de milioane de dolari în deşert şi că banii au fost descoperiţi de ciobanii irakieni.

De asemenea, el a descris ultima ascunzătoare a lui Al-Baghdadi înainte de a fi ucis într-o incursiune americană, spunând că era un buncăr subteran, plin de texte religioase. „El se afla într-un tunel subteran, lung de opt metri şi lăţime de cinci până la şase metri. Exista o bibliotecă, cărţi religioase şi Coran ... Erau lucruri uşoare, diferite, aşa că ascunzătorul era bună.

Donald Trump a anunţat lichidarea lui Abu Bakr al-Baghdadi, fondatorul şi liderul organizaţiei teroriste ISIS. Potrivit preşedintelui american, teroristul a fost lichidat în cadrul unei operaţiuni speciale în Siria.

Informaţiile pe care le-au obţinut de la consilierul lui Abu Bakr al-Baghdadi au ajutat serviciile de informaţii irakiene să îl localizeze pe liderul Daesh, a relatat Reuters citând doi agenţi de securitate irakieni. Agenţia îl menţionează pe Ismael al-Ethawi, unul dintre principalii colaboratori ai şefului grupării teroriste. Acesta s-a alăturat al-Qaeda în 2006 şi a fost arestat de forţele americane în 2008, fiind închis timp de patru ani, potrivit oficialilor irakieni de securitate.

Ulterior, Al-Baghdadi i-a încredinţat lui al-Ethawi, care deţine un doctorat în ştiinţe islamice, misiunea de a oferi instrucţie religioasă şi de a selecta comandanţii pentru ISIS. După problemele întâmpinate de organizaţie în 2017, acesta a fugit în Siria împreună cu soţia sa siriană. La începutul acestui an, agenţi de informaţii americani, turci şi irakieni au capturat, într-o operaţiune, lideri ai Statului Islamic, printre care patru irakieni şi un sirian. Acesta din urmă a indicat toate locurile în care s-a întâlnit cu al-Baghdadi în Siria, iar informaţiile au determinat aceste servicii să se coordoneze cu CIA.

„La mijlocul anului 2019, am reuşit să localizăm Idlib ca zona în care al-Baghdadi se muta din sat în sat, împreună cu familia sa şi cu trei colaboratori apropiaţi”, a spus el. Informatorii sirieni l-au văzut apoi pe al-Ethawi într-o piaţă în Idlib şi l-au urmat până la casa în care stătea al-Baghdadi.

„Am trimis detaliile către CIA şi ei au folosit un satelit şi drone pentru a monitoriza locul în ultimele cinci luni”, a declarat oficialul. Înainte cu două zile să fie lichidat, Al-Baghdadi a plecat cu familia sa pentru prima dată, călătorind cu microbuzul într-un sat din apropiere. Au fost ultimele sale momente din viaţă. Forţele Democratice Siriene (SDF) susţin că au jucat un rol cheie în localizarea lui Baghdadi, care stătea în nordul Siriei, unde plănuia să treacă graniţa în Turcia.

”Începând cu 15 mai, am lucrat împreună cu CIA pentru a-l găsi pe al-Baghdadi şi a-l monitoriza îndeaproape”, a spus Polat Can, un înalt oficial al SDF. ”Una dintre sursele noastre a reuşit să ajungă la casa unde se ascundea al-Baghdadi. Acesta îşi schimba des locurile unde stătea. Era pe cale să se mute într-un loc nou din Jerablus (la graniţa cu Turcia)”, a explicat oficialul kurd. ”Spionul nostru, care a reuşit să ajungă la al Baghdadi, a adus lenjeria intimă a lui al-Baghdadi pentru a se realiza un test ADN şi pentru a ne asigura 100% că era vorba de el”, a adăugat Polat Can.

Pentru lichidarea lui Abu Bakr al-Baghdadi, planificatorii militari ai misiunii au avut nevoie de forţe americane în Irak, de unde misiunea a pornit şi unde s-a întors. De remarcat este că Turcia, aliat NATO, se afla mult mai aproape, dar a fost preferat Irakul.

Operaţiunea s-a bazat în mare parte pe informaţii oferite de kurzii sirieni, care au continuat să conlucreze cu americanii şi după ce preşedintele Trump i-a abandonat. Prezenţa militară americană în Siria a fost esenţiala pentru informaţii şi planificare, adaptate mediului. New York Times scrie că decizia lui Trump, în urmă cu trei săptămâni, de a retrage forţele din Siria a perturbat planificarea meticuloasă care era în curs de desfăşurare şi a forţat Pentagonul să accelereze misiunea, înainte de a pierde capacitatea de a controla trupe, spioni şi zboruri de recunoaştere.