Unul dintre cele mai rare diamante din lume a fost scos la licitaţie. Cât de valoroasă este piatra preţioasă

Denumit „Albastrul de Cullinan De Beers”, Cullinan fiind mina sud-africană din care a fost extras şi De Beers fiind compania care îl deţine, este cel mai mare diamant albastru viu, conform comunicatului emis miercuri de Sotheby's., scrie CNN, citat de Digi24.

Bijuteria de 15,10 carate este cel mai mare diamant albastru „tăiat în trepte fără cusur intern” care a fost examinat până acum de Institutul de Gemologie al Americii (GIA).

Sotheby's a precizat că doar 5 pietre preţioase de peste 10 carate au mai fost scoase la licitaţie, dar niciuna nu a depăşit 15 carate. Astfel, evenimentul este este considerat unul de marcă prin prezenţa acestui diamant.

Piatra preţioasă a fost găsită în 2021, în mina Cullinan din Africa de Sud şi a îndeplinit cele mai înalte standarde referitoare la calitatea diamantelor colorate.

GIA l-a catalogat drept „albastru viu strălucitor”, cea mai înaltă gradare a culorii, care a mai fost acordată doar în cazurile a mai puţin de 1% din diamantele care au fost prezentate organizaţiei.

