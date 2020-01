UNICEF estimează că peste 392.000 de copii se vor naşte în lume în prima zi a anului

Aproape 400.000 de copii vin pe lume în prima zi din an

În România, sunt estimate 500 de naşteri la 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezintă vor reprezenta 0,126% din totalul estimat. UNICEF cere liderilor lumii şi statelor investiţii în personal medical şi echipamente necesare pentru salvarea fiecărui nou-născut.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, în 2020, UNICEF face apel la liderii mondiali şi la state pentru a investi în personalul medical care deţine know-how şi echipamentul necesar pentru salvarea fiecărui nou-născut

Aproximativ 500 de copii se vor naşte în prima zi a anului 2020, în România, potrivit estimărilor UNICEF. Bebeluşii români vor reprezenta 0,126% din totalul estimat de 392.078 de copii născuţi pe 1 ianuarie 2020.



”Începutul unui nou an şi a unui nou deceniu reprezintă ocazia de a reflecta în privinţa speranţelor şi aspiraţiilor legate nu doar de viitorul nostru, ci şi al celor care vor veni după noi. La fiecare început de ianuarie, ne readucem aminte de toate posibilităţile şi potenţialul fiecărui copil care îşi începe călătoria vieţii – cu condiţia să i se ofere această şansă”, a declarat Henrietta Fore, Director Executiv al UNICEF, citată în comunicatul de presă.

Potrivit documentului, Fiji, în Pacific, va fi, cel mai probabil, ţara cu primii copii născuţi în 2020, iar Statele Unite cu ultimii nou-născuţi de Anul Nou.

La nivel global, se estimează că jumătate din naşterile petrecute pe 1 ianuarie vor avea loc în opt state:



1. India — 67.385

2. China — 46.299

3. Nigeria — 26.039

4. Pakistan — 16.787

5. Indonezia — 13.020

6. Statele Unite ale Americii — 10.452

7. Republica Democrată Congo — 10.247

8. Etiopia — 8.493



În fiecare lună ianuarie, UNICEF îi sărbătoreşte pe copiii născuţi de Anul Nou, considerat a fi o zi de bun augur pentru naştere în toată lumea.

”Cu toate acestea, pentru milioane de nou-născuţi de pe întregul glob, ziua venirii pe lume este mult mai puţin norocoasă. În 2018, 2,5 milioane de copii au murit în primele luni ale vieţii; circa o treime dintre ei au decedat în prima zi de viaţă. Dintre aceştia, cei mai mulţi au murit din cauze ce puteau fi prevenite, precum naştere prematură, complicaţii în timpul naşterii şi infecţii precum sepsis. În plus, anual, peste 2,5 milioane de copii se nasc morţi. În ultimele trei decenii, în lume s-a înregistrat un progres remarcabil în privinţa supravieţuirii copiilor, reducându-se cu peste jumătate numărul mondial al copiilor care mor înainte de a împlini cinci ani. Dar a existat un progres mai lent în cazul nou-născuţilor. În 2018, din totalul deceselor copiilor sub cinci ani, 47% s-au petrecut în prima lună de viaţă, în creştere faţă de 40% în 1990”, a mai transmis UNICEF.



Campania globală UNICEF Every Child Alive cere investiţii imediate în personal medical cu pregătirea adecvată, care să lucreze cu dotările necesare pentru a se asigura că fiecare mamă şi fiecare nou-născut au parte de îngrijire sigură, în scopul de a preveni şi a trata complicaţii în timpul sarcinii şi al naşterii.

„Mult prea multe mame nu sunt îngrijite de moaşe sau asistente instruite şi echipate corespunzator, iar rezultalele sunt dezastruoase”, a mai declarat Fore.

Estimările pentru numărul copiilor născuţi pe 1 ianuarie 2020 folosesc ultima revizuire a World Population Prospects (2019) a ONU. Bazându-se pe aceste seturi de date, algoritmul World Data Lab (WDL) proiectează estimări ale numărului de naşteri pentru fiecare zi în funcţie de ţară.