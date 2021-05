Un post de televiziune controlat de regimul de la Teheran a difuzat un filmuleţ cu un atac asupra Capitoliului SUA VIDEO

În timp de administraţia Biden caută soluţii pentru reluarea acordului nuclear cu Iranul, denunţat de Donald Trump, Teheranul difuzează imagini de propagandă cu Capitoliul luând foc după un atac cu rachetă al armatei iraniene.

În imagini poate fi văzut şi liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, inspectând trupele.

Acest filmuleţ a fost făcut public duminică, în ziua în care preşedintele iranian Hassan Rouhani a susţinută că Statele Unite „au pierdut războiul economic” cu ţara sa.

Rouhani a ţinut să condamne astfel sancţiunile reimpuse de Trump Iranului odată cu retragerea SUA din acordul nuclear de la Viena.

Negocierile privind relansarea acordului nuclear de la Viena au fost reluate marţea trecută.

„Participanţii îşi vor continua discuţiile în vederea unei posibile reveniri a Statelor Unite (în acord, n. red.) şi cu privire la modul de asigurare a implementării complete şi eficiente (a acordului de către Iran, n. red.)”, a anunţat UE într-un comunicat.

În primele două runde, părţile europene participante la acord - Franţa, Germania şi Marea Britanie - au spus că au văzut progrese, dar că este nevoie de mult mai multă muncă.

Today pre-Khamenei talk,Iran state TV aired this clip depicting an IRGC attack on #Congress



Yes, it’s propaganda. But it shows the anti-US ideology of #IRGC,which is rising in power



Should the #US give #Iran billions in sanctions relief before addressing the challenge of IRGC? pic.twitter.com/Yp4z4igwWL