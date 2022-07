Un bărbat a murit după ce a fost înghiţit de o groapă care s-a format pe fundul unei piscine în Israel VIDEO

Incidentul a avut loc într-o vilă care găzduia un eveniment al unei companii în oraşul Karmi Yosef, la 40 km sud-est de Tel Aviv, potrivit Mediafax.

Bărbatul, în vârstă de 32, angajat al companiei, a fost înghiţit de groapa prin care s-au scurs apa şi mai multe obiecte din fântână. Gaura avea o adâncime de 13 metri şi a fost nevoie de patru ore pentru ca echipele de salvare să ajungă la cadavru.

Se pare că la petrecere participau aproximativ 50 de persoane, dar în piscină nu erau decât şase oameni.

Cei doi suspecţi sunt un cuplu, proprietari ai proprietăţii. Aceştia au fost reţinut sub suspiciunea de a fi provocat moartea prin neglijenţă. The Times of Israel a citat presa locală, potrivit căreia proprietarul a construit piscina fără autorizaţie, iar structura avea probleme cunoscute de construcţie

Imaginile filmate cu telefonul mobil arată persoane în costume de baie în interiorul şi în jurul piscinei aproape goale care privesc şocate cum apa se scurge într-o gaură mare, luând cu ea obiecte gonflabile.

