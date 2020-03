Radu Cupcea*

LARICS continuă campania de purificare a atmosferei publice - STOP FALS CORONAVIRUS! - selectând câteva studii de caz. Din sumedenia de articole şi exemple care pot fi analizate şi discutate în această perioadă, am ales pentru azi un caz care a făcut obiectul unei răspândiri semnificative în mediul online din Italia şi care, datorită unui domn foarte „grijuliu” din România, se poate răspândi şi în online-ul românesc.

În Italia, cea mai lovită ţară de pandemia noului coronavirus provenit din China, circulă de cinci zile un filmuleţ realizat cu telefonul mobil de către doi italieni care fac o demonstraţie despre cum îşi cumpără ei medicamentul care combate „toate formele de coronavirus”. (Urmăriţi aici filmuleţul în italiană)

Cei doi subliniază că se află într-un aeroport din Moscova (afişând biletul de avion către obiectivul camerei video a telefonului), unde îşi cumpăra un medicament care combate coronavirusul. Protagoniştii îi spun Avidol (când este vorba despre banalul medicament Arbidol), un antiviral produs în Federaţia Rusă.

Arbidol conţine ca substanţă activă umifenovir, un medicament antiviral dezvoltat în Rusia la sfârşitul anilor 80. Această substanţă prezintă proprietăţi antivirale şi imunomodulatoare. Compoziţia chimică a pastilelor include amidon, povidonă, stearat de calciu, croscarmeloză, dioxid de titan şi alte componente care stabilizează forma de dozare. Membrana densă ajută la descompunerea medicamentului în secţiunea dorită a tractului gastro-intestinal (Preparat «Arbidol»)

În 2007, Academia Rusă de Ştiinţe Medicale a declarat că efectele Arbidolului (umifenovir) nu sunt dovedite ştiinţific. În 2011, Guvernul Federaţiei Ruse şi-a revizuit evaluarea şi a inclus medicamentul pe lista medicamentelor esenţiale imunostimulante. El este utilizat şi prescris ca un tratament profilactic şi pentru răceală, cu nimic mai deosebit decât alte antivirale, care nu are licenţă pentru SUA, UE şi Marea Britanie, dar care se vinde tot mai bine în Rusia după ce în luna ianuarie 2020, pe fondul apariţiei virusului respirator acut SARS-CoV-2 în China, compania care îl produce a realizat o campanie publicitară despre acţiunea medicamentului împotriva noului tip de coronavirus.

Autorităţile ruse au stopat campania internă prin intermediul Serviciului Federal Antimonopol (echivalentul Consiliului Concurenţei de la noi). Potrivit Centrului ştiinţific pentru expertiză în uz medical al Ministerului Sănătăţii din Rusia, instrucţiunile pentru Arbidol nu conţin informaţii despre utilizarea acestuia împotriva bolii infecţioase cauzate de coronavirus Covid-19 (A se vedea Ria Novosti (2020), FAS priznala reklamu „Arbidola” o koronaviruse narusheniyem).

În consecinţă, reclama era în afara legii şi a fost oprită pe teritoriul Rusiei. Dar asta nu a împiedicat o reţea de trolli să speculeze de pe urma situaţiei create în alte state europene. Astfel, de pe diverse conturi de YouTube, pe WhatsApp şi pe unele site-uri web, a circulat zvonul potrivit căruia „un medicament de pe piaţă din Rusia şi China este eficient împotriva Covid-19, iar în Italia, unde mor zilnic foarte mulţi oameni, acesta nu există”.

În România, cu două zile mai târziu, din rea voinţă sau din prostie, un personaj care întreţine contul Tube of Everything a filmat filmuleţul italienilor cu telefonul mobil de pe alt telefon, sub pretextul că acesta nu poate fi distribuit – probabil ca să crească suspansul şi să sugereze că ar fi „lucrătura serviciilor” - , un lucru neadevărat ce poate fi verificat printr-o simplă căutare în italiană, repetând obsesiv că „în Rusia există pastile anti-Coronavirus”.

Filmuleţul trebuie denunţat şi eliminat de pe YouTube. În primul rând, pentru că Ministerul Sănătăţii din România nu recomandă administrarea de medicamente antivirale şi nici antibiotice pentru tratarea virusului decât în cazul în care ne prescrie medicul. În al doilea rând, pentru că Arbidol nu este un „produs secret sau necunoscut”, el „există, face parte din binecunoscutul grup de medicamente antivirale” şi nu este „foarte diferit de celelalte de pe piaţă din Europa”.

Echipa Larics vă recomandă să vă informaţi de pe platforma online COVID-19 Ştiri Oficiale (stirioficiale.ro) şi din mass-media naţională recunoscută.

Şi nu uitaţi nici de LARICS!

*Radu Cupcea este cercetător la Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române „Ion I. C. Brătianu” şi doctorand al Universităţii din Bucureşti.