Reacţia lui Zelenski după ce Canada a returnat turbina Nord Stream Germaniei

”Am vorbit astăzi cu prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau. Bineînţeles, am discutat despre cooperarea noastră şi i-am mulţumit, am mulţumit Canadei pentru sprijinul său. Dar am subliniat separat faptul că ucrainenii nu vor accepta niciodată decizia Canadei cu privire la turbina Nord Stream, de a fi predată Germaniei, încălcând regimul de sancţiuni”, a spus Zelenski în mesajul adresat poporului. Liderul ucrainean afirmă că ”această problemă nu se referă doar la turbină”.

”Este vorba de respectarea sancţiunilor. Dacă acum există o încălcare, este doar o chestiune de timp până când vor exista şi altele. Rusia face acest lucru în mod deliberat şantajând cu gaz şi provocând încălcări ale sancţiunilor. Există suficiente rute pentru tranzitul gazului rusesc către Europa. Şi fiecare ţară trebuie să menţină principiile”, mai spune Zelenski.

Canada va returna Germaniei o turbină reparată care este necesară pentru gazoductul Nord Stream 1, care ar putea contribui la asigurarea fluxurilor continue de energie până când Europa va pune capăt dependenţei de gazul rusesc, a declarat ministrul canadian al resurselor naturale, citat de Reuters.

Guvernul canadian a explicat că va emite ”un permis limitat în timp şi revocabil” pentru a scuti returnarea turbinelor de la sancţiunile sale ruseşti şi a anunţat, de asemenea, noi măsuri împotriva Moscovei, ca răspuns la invazia sa din Ucraina, începută pe 24 februarie.

Rusia a citat luna trecută întârzierea revenirii turbinei, pe care compania germană Siemens Energy a trimis-o pentru service în Canada, drept motiv pentru reducerea debitelor de gaze către Europa prin gazoductul Nord Stream 1 la 40% din capacitate.

