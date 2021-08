Războiul din Afganistan. Ministerul de Interne anunţă un „transfer paşnic” al puterii către o administraţie de tranziţie condusă de talibani

UPDATE Ministrul afgan de Interne, Abdul Sattar Mirzakwal, a anunţat că guvernul afgan va ceda puterea unei administraţii de tranziţie, relatează The Guardian, potrivit news.ro.

Kabulul nu va fi atacat, iar tranziţia va fi paşnică, a menţionat ministrul, care i-a asigurat pe locuitorii din Kabul că vor fi apăraţi de forţele de ordine. Talibanii le-au transmis la rândul lor locuitorilor din Kabul să nu fugă de teama violenţelor.

Potrivit CNN, administraţia de tranziţie probabil va fi formată din reprezentanţi importanţi ai talibanilor şi „resturi ale administraţiei Ghani”.

BBC scrie că preşedintele Ashraf Ghani are discuţii de urgenţă cu emisarul american Zalmay Khalilzad şi cu alţi oficiali NATO.

- Ştirea iniţială

Potrivit înaltului oficial afgan, talibanii vin în capitala ţării din „toate părţile”.

Palatul prezidenţial a anunţat pe Twitter că împuşcături se aud în diferite puncte de control ale oraşului, dar situaţia este sub control.

În Kabul, localnicii fug din calea luptelor, în timp ce mai multe ţări îşi evacuează ambasadele.

Într-un mesaj postat pe Twitter, Ambasada SUA la Kabul a precizat că le-a comunicat reprezentanţilor talibanilor la Doha, în Qatar, că orice acţiune a lor care ar pune în pericol personalul american sau misiunea acestuia va fi întâmpinată cu o reacţie „rapidă şi puternică”. „Ambasadorul Tracey Jacobson se ocupă de eforturile de procesare , transport şi mutare a celor care au solicitat viză specială de imigranţi şi a altor aliaţi afgani. Sufletele noastre sunt alături de bărbaţii şi femeile din Afganistan care acum sunt în pericol. Lucrăm zi şi noapte pentru evacuarea celor care ne-au ajutat cauza”, se menţionează în mesaj.

Joe Biden a dispus suplimentarea efectivelor americane de la 3.000 la 5.000 de soldaţi pentru evacuarea personalului diplomatic al SUA şi a foştilor colaboratori locali care se tem de represalii din partea talibanilor.

Evacuarea personalului diplomatic american FOTO Twitter

Germania şi Cehia au lansat de asemenea operaţiuni de evacuare a misiunilor lor diplomatice de la Kabul.

Ministrul german de Externe Heiko Maas a declarat că Berlinul este pregătit pentru toate scenariile în contextul în care se pregăteşte să-şi evacueze personalul diplomatic şi pe ceilalţi angajaţi ai ambasadei.

„Prioritatea este acum siguranţa personalului ambasadei noastre. Nu vom risca ajungerea oamenilor noştri în mâinile talibanilor. Suntem pregătiţi pentru toate scenariile”, a spus şeful diplomaţiei germane.

Informaţia cu privire la invadarea Kabului de către talibani vineri după ce aştia din urmă susţinuseră că nu au luat nicio decizie cu privire la lansarea ofensivei asupra capitalei.

„O decizie separată va fi luată ulterior în legătură cu Kabul. Oamenii ar trebui să fie siguri că nu vrem o stare de război în Kabul sau ca cineva să fie rănit”, a declarat duminică dimineaţă purtătorul de cuvânt al mişcării talibane, Zabihullah Mujahid.

Biden i-a avertizat pe talibani că orice acţiune care „ar pune în pericol cetăţenii americani sau misiunea noastră va primi un răspuns militar rapid şi puternic”.



De asemenea, preşedintele SUA şi-a apărat decizia de a pune capăt celor 20 de ani de război în Afganistan, reafirmând că încă „un an sau cinci ani de prezenţă militară americană nu ar fi făcut nicio diferenţă, atunci când armata afgană nu poate sau nu vrea să-şi apere propria ţară”.

„Sunt al patrulea preşedinte care conduce o prezenţă militară americană în Afganistan - doi republicani, doi democraţi. Nu voi lăsa acest război pentru al cincilea”, a subliniat Joe Biden.

Ofensiva asupra Kabulului are loc după cucerirea, sâmbătă şi duminică dimineaţă, a oraşelor Mazar-i Sharif şi Jalalabad.

6 august - Zaranj. Talibanii preiau controlul oraşului din provincia din sud Nimroz. Este prima capitală de provincie care a căzut în mâinile insurgenţilor

7 august - Sheberghan

8 august - Kunduz, Taloqan şi Sar-E-Pul. Talibanii au preluat controlul în Kunduz, oraş din nord cu 270.000 de locuitori, considerat un premiu strategic, deoarece este la poarta către provinciile bogate în minerale şi către Asia Centrală

9 august - Aaybak

10 august - Pul-E-Khumri

11 august - Faizabad

12 august - Ghazni şi Firus Koh

13 august - Qala-E-Naw, Kandahar, Lashkar Gah şi Herat

14 august - Pul-e-Alam, Maymana şi Mazar-I-Sharif, capitala provinciei Balkh şi cel mai mare oraş din nord

15 august - Jalalabad. Insurgenţii au preluat controlul oraşului cheie din est, capitala provinciei Nangarhar

An 🇦🇫 Afghan army commander hands over his entire brigade along with personnel and equipment. On the outskirts of #Kabul. pic.twitter.com/H5cYEW5cSJ