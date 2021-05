Atlantic Council a făcut o evaluare complexă a situaţiei, dată publicităţii luni, 3 mai, în care evaluează atât dimensiunea economică, cât şi pe cea politică şi impactul secundar, iar rezultatele arată că Rusia a pierdut mult mai mult decât arătau calculele iniţiale din cauza sancţiunilor occidentale, respectiv 2,5-3% din PIB pe an în ultimii 7 ani, respectiv o medie de 50 miliarde de dolari pe an venituri.

Discursul lui Vladimir Putin despre Starea Naţiunii despre care am mai vorbi t a ocolit cu atenţie principalele teme de interes pentru societatea rusă, precum şi principalele probleme ale Rusiei sub Putin. Astfel, discursul care nu s-a ferit să ameninţe pe toată lumea şi să anunţe celebrelepe care Rusia şi le defineşte unilateral, nu a discutat despre: pandemia de Covid – 19, criza economică determinată de măsurile de recluziune, criza protestelor interne generate deşi presiunea determinată deşi masarea trupelor ruse în Estul Ucrainei, Crimeea, Marea Neagră şi Marea Azov. Dintre toate,este tema cea mai stringentă şi critică pentru regim, pentru că antrenează protestele oferind o mareşi crează disconfort major autocraţiei kleptocratice unipersonale a lui Putin care nu mai are ca instrument decât recurgerea la represiune.