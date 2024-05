Românii au votat angajatorii pentru care vor să lucreze. Microsoft, Google, Continental, Oracle și Bosch România în top 5

Catalyst Solutions anunță care sunt Cei mai doriți angajatori în 2024, studiul ce măsoară nivelul de atractivitate al angajatorilor la nivel național.

10 981 de tineri la început de carieră și profesioniști din România au participat la studiu

Studiul este cel mai cuprinzător instrument ce măsoară nivelul de atractivitate al angajatorilor la nivel național și oferă o înțelegere completă a comportamentului candidaților precum și asteptările acestora în raport cu angajatorii locali. Rezultatele studiul au fost lansate în cadrul conferinței regionale de employer branding, EBcon 2024, pe 14 mai.

“Anul acesta se împlinesc 30 de ani de activitate a grupului Bosch în România, iar aceasta aniversare ne responsabilizează și mai mult să oferim colegilor noștri o experiență care îi împlinește, le permite să se dezvolte, să aibă un echilibru pe plan personal și profesional. Recunoașterea ca unul dintre cei mai doriți angajatori la nivel național confirmă faptul că inițiativele, proiectele și parteneriatele pe care le dezvoltăm răspund nevoilor candidaților și angajaților și sunt, totodată, în sinergie cu nevoile de business ale companiei. Fiind o organizație în continuă creștere, obiectivul nostru strategic în aria de employer branding, este să rămânem un angajator atractiv în rândul tuturor grupurilor țintă revelante.“ Cristina Corello, Director Resurse Umane Bosch România

Derulat în perioada noiembrie 2023 – aprilie 2024 pe un eșantion de 10 981 de tineri la început de carieră și profesioniști din România, din domeniile IT&C, inginerie, științe sociale și business. Pentru al 19 an consecutiv, studiul Cei mai doriți angajatori a fost realizat la nivel național, pe baza a 10 981 de răspunsuri libere, neasistate ale respondenților.

“Este o onoare să vedem că Microsoft este recunoscută ca fiind unul dintre cei mai doriți angajatori pentru al treilea an consecutiv. Ne dedicăm eforturile pentru a cultiva un mediu de lucru care promovează dezvoltarea și bunăstarea angajaților noștri. Este încurajator să vedem că viziunea și angajamentul nostru de a pune angajații pe primul loc au un impact pozitiv. Aceasta ne stimulează să continuăm să ne concentrăm pe aceste aspecte vitale pentru organizația noastră. Determinarea noastră este amplificată de schimbările rapide pe care le-am traversat în ultimii ani. Aceste schimbări au adus provocări care ne-au împins să învățăm și să ne adaptăm împreună. Vom continua să ne străduim să menținem un mediu de lucru deschis și inclusiv, orientat spre creștere, așa cum am făcut întotdeauna. La Microsoft, fiecare angajat din România are oportunitatea de a-și atinge potențialul maxim profesional.” Adina Vidroiu, HR Director, Microsoft Romania, Moldova & Ungaria.

Top 100 Cei mai doriți angajatori este un clasament realizat în baza răspunsurilor libere și neasistate la întrebarea: “Care este topul primilor 5 angajatori pentru care îți dorești să lucrezi?“ Dimensiunea organizației, distribuția geografică sau diversitatea de roluri deschise de o organizație pot fi câteva dintre aspectele care contribuie la numărul mare de nominalizări ca cel mai dorit angajator.

“Prezența îndelungată a Continental în top 3 cei mai atractivi angajatori din România, respectiv nr. 1 cel mai dorit angajator din industria automotive ne onorează și în acest an. Este o mărturie valoroasă care rezultă din tot ceea ce am făcut, facem, suntem și oferim ca și companie angajaților, clienților și tuturor partenerilor noștri și comunității. Cei peste 20.300 de #peopleofcontinental din țară modelează zilnic viitorul mobilității, atât prin tehnologiile dezvoltate și produsele realizate, cât și prin cultura organizațională în care își desfășoară activitatea împreună, în echipă – fie ea locală, națională sau internațională. Le mulțumesc tuturor colegilor din Carei, Iași, Sibiu și Timișoara pentru contribuția lor și îi felicit pentru acest rezultat!”, dr. Christian von Albrichsfeld, Country Head Continental Romania & General Manager Continental Automotive Romania.

Noutate pentru ediția din 2024: introducerea Top New Entry

Lansat pentru prima dată anul acesta, Top New Entry este un clasament al companiilor care se regăsesc în premieră în top 100 Cei mai doriți angajatori. În Top New Entry sunt companiile care s-au remarcat în 2024, organizații care au reușit să atragă atenția prin practici de management, cultură organizațională sau beneficii oferite angajaților și astfel să se poziționeze ca un angajator de top în România.

Pe lângă topul Celor mai doriți angajatori, rezultatele studiului oferă și informații valoroase pentru profesioniștii de HR și EB cu privire la opiniile și comportamenul candidaților actuali din piața muncii. De exemplu, criteriile ce stau la baza deciziei în alegerea angajatorului dorit.

Al treilea an consecutiv, principalul criteriu ales de către respondenți este pachetul salarial atractiv. În 2024, respondenții au menționat echilibrul dintre viața profesională și cea personală într-un procent de 71% față de 44% de anul trecut. Astfel că, și atmosfera de lucru prietenoasă și relaxantă fiind mai apreciată anul acesta (65% față de 45% anul trecut).

Datele colectate sunt prelucrate și organizate sub formă de rapoarte diferențiate în funcție de interesul candidaților pentru anumite industrii, de background-ul academic și nivelul de experiență. Tipurile de rapoarte disponibile sunt: Business, Engineering, IT&C, Retail, FMCG, BPO.

Catalyst Solutions este o companie de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding. În cei 17 ani de experiență, Catalyst a devenit cunoscută pentru unele dintre cele mai mari proiecte și evenimente din domeniu, precum:

· DevTalks Romania, cea mai așteptată conferință IT, care reunește 6000 de profesioniști pasionați de web, online, cloud computing, big data și alte tehnologii sau trenduri IT. DevTalks are două ediții, în Bucuresti, între 29-30 mai, și în Cluj-Napoca, pe 26 septembrie.

· DevCon, cea mai influentă conferință dedicată profesioniștilor IT. Pe 5 și 6 noiembrie vor avea loc 6 conferințe dedicate, care ating o varietate de tehnologii și arii de interes, precum: Java, .NET, Data, AI & Machine Learning, Web & Mobile, și nu numai.

· www.hipo.ro, singurul portal de carieră dedicat exclusiv candidaților cu studii superioare.

· Angajatori de TOP, cel mai mare târg de carieră din România, are loc pe hipo.ro de două ori pe an și aduce impreuna 200.000+ candidați și 80 angajatori la fiecare ediție.

· Top Talents România, program care identifică și premiază cei mai valoroși 250 de tineri români.

· Studiul Cei mai doriți angajatori, cel mai cuprinzător instrument de pe piață care măsoară gradul de atractivitate al brand-urilor de angajatori, precum și așteptările pe care tinerii le au de la aceștia.