Oraşele lumii care ar urma să se scufunde înainte de 2030 din cauza schimbărilor climatice

Liderii mondiali din aproximativ 200 de ţări s-au reunit la Conferinţa ONU privind schimbările climatice din 2021 care a avut loc în Glasgow şi care a durat două săptămâni, notează publicaţia The Times of India. În acest timp, planeta se luptă cu efectele acestor schimbări care au început deja să fie resimţite - unele oraşe sunt în prag de dispariţie şi ar urma să ajungă sub ape până la sfârşitul acestui deceniu.

ONG-ul internaţional Climate Central a prezentat în ultimul raport o hartă în care sunt prezentate zonele de pe glob care vor fi sub ape înainte de 2030. Oamenii de ştiinţă susţin că şase oraşe sunt în pericol de a fi acoperite de apă parţial sau integral în mai puţin de un deceniu.

Amsterdam - Olanda

Autorităţile olandeze au încercat de-a lungul anilor să combată fenomenul de creştere a nivelului mării, însă, chiar şi în această situaţie, oraşul ar urma să se scufunde parţial până în 2030. Alte oraşe din Olanda aflate în pericol sunt Rotterdam şi Haga.

Basra - Irak

Este considerat principalul oraş-port din Irak, având o importanţă economică vitală. Oraşul este situat de-a lungul fluviului Şatt al-Arab, care se scurge în Golful Persic, astfel încât este în pericol de a se scufunda parţial sau parţial până în 2030.

New Orleans - Statele Unite ale Americii

Chiar dacă în oraş se află un sistem de diguri pentru a-l proteja împotriva inundaţiilor, oamenii de ştiinţă susţin că este nevoie de mai multe eforturi pentru a-i proteja pe locuitori.

Veneţia - Italia

Specialiştii estimează că faimosul oraş se scufundă cu doi milimetri în fiecare an şi se confruntă cu efectele directe ale creşterii nivelului apei. Chiar şi Academia de Ştiinţe din Veneţia a transmis un apel printr-o scrisoare în care le solicita prim-ministrului italian şi liderilor celor mai dezvoltate 20 de economii ale lumii ajutorul pentru salvarea oraşului.

Ho Chi Minh - Vietnam

Acesta este cel mai mare oraş din Vietnam, fiind aşezat în apropierea Deltei Mekongului. Oamenii de ştiinţă atrag atenţia asupra faptului că cel puţin majoritatea zonelor de est ale oraşului, care sunt situate în apropierea râului Mekong, de-a lungul zonelor mlăştinoase din Thu Thiem, ar putea fi inunate până la sfârşitul acestui deceniu.

Kolkata - India

Capitala provinciei federale Bengalul de Vest din India ar putea ajunge cel puţin parţial sub ape până în 2030 din cauza inundaţiilor puternice.