OMS: Varianta Delta a coronavirusului va fi predominantă în lunile următoare

Această variantă, care a fost depistată mai întâi în India, este de acum prezentă în 124 de ţări şi teritorii, adică 13 în plus faţă de săptămâna trecută, comparativ cu 180 (şase în plus) pentru Alpha, în Marea Britanie, 130 (şapte în plus) pentru Beta, identificată pentru prima dată în Africa de Sud, şi 78 (trei în plus) pentru Gamma, apărută în brazilia, a subliniat OMS.

„Ne aşteptăm ca aceasta (varianta Delta, n.r.) să înlocuiască rapid alte variante şi să devină linia dominantă (a Covidului) în circulaţie în lunile următoare”, a spus agenţia ONU al cărei sediu se află la Geneva.

Printre ţările în care varianta Delta este de acum cauza a mai mult de 75% din noile cazuri ale acestei boli, se află India, China, Rusia, Indonezia, Australia, Bangladesh, Marea Britanie, Africa de Sud, Australia, Portugalia şi Israel.

„Cu toate acestea, nu este încă clar care este mecanismul exact” aflat la originea celei mai mari răspândiri a acestei tulpini în raport cu altele, a recunoscut OMS.

În jur de 3,4 milioane de noi cazuri de Covid au fost recenzate timp de o săptămână între 12 şi 18 iulie, adică 12% în plus faţă de săptămâna trecută, a subliniat insituţia.

„În acest ritm, ne aşteptăm ca numărul cumulat de cazuri raportate (de la începutul pandemiei) în lume să depăşească 200 de milioane în următoarele trei luni”, a avertizat OMS.

Tendinţa este explicată de patru factori: variantele mai transmisibile, măsuri relaxate de sănătate publică, o interacţiune socială mai puternică şi faptul că mulţi oameni nu sunt vaccinaţi.

Săptămâna trecută, numărul de noi cazuri a progresat cu 30% în regiunea Pacificului occidental şi cu 21% în regiunea Europei, aşa cum este definită de OMS. Indonezia a raportat cel mai mult: 350.273, o creştere de 44%, urmată de Marea Britanie (296.447, +41%) şi Brazilia (287.610, în scădere cu 14%). Numărul săptămânal al deceselor, 57.000, este în schimb stabil în raport cu săptămâna precedentă.