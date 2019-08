Mărturia pilotului aflat la manşa avionului din care s-a aruncat o studentă: cum a încercat o pasageră să o salveze

Cu ochii înlăcrimaţi, pilotul Mahefa Tahina Rantoanina (33 de ani), a declarat pentru publicaţia „The Sun“ că el şi profesoara Ruth Johnson s-au luptat cu Alana în jur de cinci minute, ca aceasta să nu se arunce din avion. În tot acest timp, studenta nu a scos un cuvânt, aşa că nu au aflat de la ea de ce voia să deschidă uşa.

„Abia decolasem şi încă urcam, când am auzit-o pe Ruth urlând. M-am întors şi am văzut-o pe Alana atârnată de avion. Imediat am stabilizat avionul şi m-am întins spre uşă. Încercam să o închid în timp ce Ruth se agăţa de piciorului Alanei. Avionul şi-a păstrat direcţia, dar era mult zgomot din cauza vântului. Încercam să pilotez şi, în acelaşi timp, să o împiedic să cadă, eram îngrozit, toţi eram. Şi eu, şi Ruth strigam la ea să intre în avion. A deschis uşa şi a sărit, uşa nu s-a deschis singură“.

Bărbatul e pilot la Madagascar Trans Air de 13 ani. Acestuia i s-a părut că Alana nu se simţea bine când ea şi Ruth s-au îmbarcat. „Avea o durere de cap, dar nu i-am dat importanţă atunci”.

Ruth Johnson (foto) este profesoară la o şcoală privată, iar soţul ei a povestit despre curajul acesteia, când a încercat să o salveze pe Alana, studentă la Universitatea Cambridge. A vorbit el, pentru că „femeia minune", cum a numit-o, are nevoie de timp pentru a-şi reveni în urma acestei experienţe dificile.

„Ruth a încercat din toate puterile să îi salveze viaţa. Curajul ei a fost impresionant, dar, în cele din urmă, o familia şi-a pierdut fiica. La asta ne gândim cu toţii. Imaginea asta nu-i va ieşi din minte, o va urmări toată viaţa”, a declarat el.

Ruth se întorcea din Madagascar, unde le-a predat copiilor dintr-un sat izolat. A cunoscut-o pe Alana în nordul insulei şi a fost de acord să o însoţească acasă când sănătatea ei mintală începuse să se deterioreze. Avionul urma să le ducă la Aeroportul Internaţional din Antananarivo, capitala Madagascarului.

Poliţia a confirmat pentru BBC că Alana a deschis uşa avionului pe 25 iulie, dar motivele au rămas neclare. Ar putea fi vorba despre nişte reacţii adverse, după ce a luat medicamente împotriva malariei. „După 10 minute de zbor, Alana şi-a desfăcut centura de siguranţă, a deblocat uşa dreaptă a avionului, dând să iasă. Johnson (pasagera aflata lângă ea) s-a luptat cu ea cinci minute să o ţină înăuntru, însă, epuizată şi rămasă fără putere, n-a mai avut ce face”, a spus poliţia.

Aproximativ 400 de localnici din şase sate din zona în care s-a aruncat tânăra ajută la căutările cadavrului. Fără să fi avut succes în găsirea de urme, au decis să sacrifice o vacă în cadrul unei ceremonii, pentru a primi un semn cu privire la locul unde s-ar afla.

„Un poliţist a venit în satul nostru şi ne-a spus despre fată, la o zi după ce s-a aruncat. Ne-a dat coordonatele GPS ale zonei în care ei cred că se află cadavrul. Am căuatat în fiecare zi, dar nu am găsit nimic. Acum am ajuns la concluzia că trebuie să facem o ceremonie pentru a-i găsi trupul. Este ceva care trebuie făcut în asemenea situaţii, când nu găseşti ceea ce cauţi“, a spus un localnic.

