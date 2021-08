Publicaţia britanică reproduce afirmaţiile absolut surprinzătoare şi oarecum neaşteptate ale înaltului responsabil din guvernul Graţioasei Sale Majestăţi, vorbe care reprezintă poate cel mai exact comentariu pentru sfârşitul lipsit de glorie al unui episod istoric complet neplăcut pentru panaşul Occidentului.

Mark Nicole, editorul specializat pe probleme de apărare de la Daily Mail spune că "Marea Britanie a încercat cu disperare să formeze o coaliţie militară pentru a sprijini forţele afgane după retragerea americanilor, dar NATO a refuzat să ia parte la acest demers...statele din NATO şi-au adus acasă soldaţii şi talibanii şi-au început ofensiva. Acum controlează mai mult de jumătate din ţară, cucerind cinci capitale departamentale de vineri încoace şi debalansând rapid în favoarea lor echilibrul puterii. Vorbind pentru MAIL, domnul Wallace a condamnat SUA pentru acordul semnat cu talibanii anul trecut şi care ar fi trebuit să pună capăt la peste 18 ani de război în Afganistan".

Asta da surpriză majoră şi cu semnificaţii care pot pune probleme serioase în cooperarea SUA-UK, dar şi pot aduce oarecare nori de furtună în relaţia cu NATO şi cu câteva dintre statele membre. Dar de aici până la a condamna cea mai importantă decizie politică a SUA, coordonată la vremea sa de însuşi Preşedintele Trump, e un drum foarte lung şi poate presupune că, în anumite condiţii, Marea Britanie, perseverând în ideea de acum, chiar dacă pentru moment totalmente falimentară, ar vrea să iniţieze un demers similar, chemând alături alte ţări cu opinii similare. Dar nimeni dintre americani sau din Coaliţie nu s-a exprimat public critic la adresa acţiunii occidentale ca ministrul britanic:

"Din nou, Occidentul este expus ca având convingerea că rezolvă punctual problemele, nu le manageriază".

Deocamdată, spunea domnul Wallace (foto), "am încercat să discut cu naţiunile din NATO, dar nu au fost interesate, aproape toate. Am încercat să vorbim cu câteva naţiuni "like-minded", cu opinii asemănătoare. Unele au spus că şi-ar dori acest lucru, dar parlamentele lor se opun. Destul de rapid, a devenit evident că fără cadrul oferit de SUA aşa cum a făcut-o în trecut, aceste opţiuni sunt închise. Toţi am fost întristaţi, începând cu Primul Ministru, pentru sângele şi mijloacele materiale care au fost risipite acolo şi că astfel se încheie lucrurile. Poate vom fi înapoi în zece sau 20 de ani. Dar să acţionezi acum e imposibil. Problema a apărut din cauza Acordului".

The Taliban now controls more than half of Afghanistan's territory and is fighting for control of dozens of other provinces, including the cities of Herat, Lashkar Gah and Kandahar (sursa Daily Mail)

Declaraţiile năucitoare ale lui Wallace sunt în concordanţă cu ce spunea ieri, pentru BBC , generalul Richard Barrons, fostul comandant şef al trupelor reunite britanice care zicea că Occidentul a "vândut viitorul Afganistanului", iar retragerea trupelor amorsată prin deciziile succesive ale lui Trump şi ale lui Biden reprezintă o "greşeală strategică".

"Riscul este ca entităţile teroriste să se reaşeze în Afganistan, să lovească apoi în Europa şi în alte părţi...Cred că este un rezultat strategic foarte slab" - a continuat generalul Barrons. A confirmat astfel o evidenţă în ce priveşte posibilităţile armatei britanice de a susţine o operaţiune majoră în calitate de coordonator sau măcar inspirator a unei coaliţii destinată continuării ocupării Afganistanului. Lucru pe care-l ştiu foarte bine colegii din NATO şi de aici reticenţa totală de a marşa la o asemenea sugestie sinucigaşă. Pe de altă parte, este foarte limpede că dezechilibrul de forţe deja s-a produs şi în condiţiile actuale pare ireversibil în favoarea talibanilor. Uitaţi-vă la situaţia din teren şi explicaţii suplimentare sunt de prisos.

Dar ceva spectaculos tot se întâmplă şi asta confirmă, pe fond, politic, diplomatic şi militar, situaţia pe care o acuză britanicii care, având o expertiză în teren cu mult mai veche şi chiar mai tragică decât a americanilor, au primit informaţii precise despre negocierile care au loc acum pentru ocuparea spaţiului gol, adică înainte ca talibanii să preia - este poate doar o chestiune de zile - controlul total asupra Afganistanului şi să-l transforme în Califatul mult dorit.

În acest sens, Pakistanul anunţă o iniţiativă diplomatică majoră "pentru a preveni izbucnirea unui război civil în Afganistan". Cotidianul pakistanez Express Tribune spune că miniştrii de externe din câteva ţări-cheie pentru viitorul zonei au acceptat invitaţia lansată de pakistanezi, sursele afirmând că vor fi prezenţi în primul rând reprezentanţii Rusie, Chinei, Iranului şi Turciei. Reuniune care s-ar combina cu cea a reprezentanţilor diverselor facţiuni tribale şi care ar duce, în intenţia organizatorilor, la apariţia unei oferte politice dublată de o presiune politică pentru ca talibanii să înceapă, în linişte, pregătirile pentru formarea noului guvern.

Problema este că totul este acum sub o presiune enormă de timp deoarece, conform rapoartelor serviciilor de informaţii, Samanga, cea de-a şasea capitală districtuală cucerită de talibani s-a făcut fără vărsare de sânge, cu predarea totală a trupelor afgane, armată şi securitate, cele antrenate şi echipate de americani şi de ţările din Coaliţie cu eforturi financiare enorme.

Oare mai este timp pentru altceva decât pentru un război civil devastator cu repercursiuni care se vor face simiţite în tot Orientul Apropiat?

P.S. Fără speranţa că va exista un răspuns, o întrebare pentru Ministrul nostru al Apărării: am fost oare contactaţi de aliatul britanic cu care am fost odată pe aceeaşi axă care ducea la Washington? Dacă da, ce răspuns a dat România?