Mama unui soldat britanic ucis în Afganistan speră ca moartea fiului ei să nu fi fost în zadar

Guvernul britanic a cerut consiliilor locale ajutor pentru a găzdui refugiaţi. "Este un amestec de sentimente. Îmi pare rău pentru civilii afgani, vieţile lor au fost distruse în ultimii 30 de ani sau mai mult", a spus mama sa, Hazel. "Dar îmi pare rău că tot ceea ce au încercat să îmbunătăţească băieţii noştri, pentru că de asta au fost acolo, să dezvolte viaţa afganilor, se distruge în câteva zile. Şi asta înseamnă 457 de fii, fiice, soţii şi fraţi care au fost pierduţi pentru nimic". Duminică au fost marcaţi 12 ani de când soldatul Richard Hunt, din Abergavenny, Monmouthshire, a murit. Vehiculul lui a fost prins într-o explozie în provincia Helmand. "Este atât de greu să mă împac cu ziua de astăzi şi să mă împac cu ceea ce am pierdut, la fel ca mulţi alţii. Este atât de dificil acum". Ea crede că forţele britanice trebuie să rămână, precizând că evenimentele din weekend "s-au desfăşurat haotic", descriindu-le "ruşinoase".

Ea a mărturisit că se simte "devastată" după 20 de ani în care a investit în Afganistan, adăugând: "Ştiu că am făcut lucruri uimitoare şi am dat speranţe pentru viitor oamenilor şi am văzut toate astea şterse în câteva săptămâni".