Stare de urgenţă în Haiti după cutremurul devastator: Cel puţin 29 de persoane au murit VIDEO

Directorul protecţiei civile din Haiti, Jerry Chandler, a precizat că s-au înregistrat 29 de decese şi că în zonele afectate vor fi trimise echipe de salvatori pentru a-i căuta şi ajuta pe cei rămaşi sub dărâmături.

În Haiti s-a declarat stare de urgenţă pentru o lună.

Haiti 🇭🇹 Cherie ....again on my mind... this AM 7.2 magnitude earthquake pic.twitter.com/zaL1e6ZiV2