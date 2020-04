După ce au fost dezbrăcaţi şi puşi lângă rivalii lor, infractorii din El Salvador au fost închişi în celule şi lăsaţi în întuneric

Luni, ministrul de interne Osiris Luna a anunţat că în celule nu va mai pătrunde nici măcar o rază de soare şi a publicat imagini cu uşile celulelor baricadate drept pedeapsă pentru alte 50 de crime care au avut loc în cursul weekendului.

Acesta a explicat că măsurile sunt necesare, întrucât deţinuţii transmiteau mesaje celor de afară prin care comandau cine trebuie să moară.

Preşedintele El Salvador, Nayib Bukele, a postat un clip de Twitter care suprinde deţinuţii formând litere din tricouri pentru a transmite mesaje către cei din alte celule.

Astfel că după ce iniţial preşedintele a instituit măsura închiderii condamnaţilor în celule 24/7, ministrul a venit luni cu o măsura de completare dând ordin ca uşile şi ferestrele celulelor să fie complet acoperite.

Justo el día siguiente, comenzaron los homicidios.



Pero ¿de qué sirve sellar las celdas si eso no evitará que el sistema judicial los deje libres?



Pues para evitar que lleven información de otras celdas; ya que nos dimos cuenta de que se comunicaban así: pic.twitter.com/flFkFi1OfR — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 28, 2020

Guvernul a publicat de asemenea fotografii cu deţinuţi dezbrăcaţi şi cu mâinile legate înghesuiţi unii lângă alţii, aşteptând ca forţele de ordine să termine de percheziţionat celulele.

Uşile celulelor din El Salvador vor fi acoperite cu o placă metalică FOTO EPA-EFE

Imaginile au stârnit revolta organizaţilor pentru drepturile omului care au denunţat umilinţa şi tratamentele degradante la care sunt supuşi prizonierii. În plus, sănătatea le este pusă în pericol din cauza nerespectării măsurilor de distanţare socială în contextul pandemiei.

Preşedintele Bukele a răspuns criticilor motivând că toleranţa zero s-a dovedit o strategie de succes, pentru prima dată existând zile fără crime, şi, în plus, are susţinerea cetăţenilor într-o ţară marcată de violenţe ale bandelor criminale.

Preşedintele ţării din America Centrală, ales anul trecut în iunie, a declarat război bandelor criminale promiţănd că va pune capăt violenţelor care au continuat chiar şi după ce membrii grupărilor au ajuns la închisoare. El a iniţiat mai multe măsuri menite să-i descurajeze între care amestecarea deţinuţilor din bande rivale, blocarea semnalelor telefoanelor şi închiderea în celule timp de 23 de ore.