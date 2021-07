Este pusă pe lista de urgenţe, aşa cum se întâmplă acum, în momentul în care există măurători clinice credibile care să demonstreze că, din cauze necunoscute, varianta repspectivă a dobândit un ritm mai rapid de creştere. Iată că, în acest moment, acesta se petrece în Peru şi în alte ţări din continentul sud-american şi ameninţă să se răspândească rapid: până acum virusul "Lambada" este identificat în 29 de ţări din lume, inclusiv America de Nord, Europa şi Oceania. Problema enormă în perspectivă imediată este că circulaţia sa se suprapune cu cea a variantei Delta şi, de aici, întrebarea dacă - măcar în zonele lumii unde vaccinarea a atins nivelul optimal de 60-70% din totalul populaţiei, bariera de protecţie deste suficientă.

Există însă, aşa cum s-a întâmplat pe tot parcursul pandemiei, studii medicale care dau informaţii foarte peţioase, cel puţin la nivel orientativ, destul de precise pentru a da măcar un început de explicaţie pentru viteza cu care din ce în ce mai multe ţări recurg din nou la metode dure de carantinare. Posibil, aşa s-ar explica şi apariţia a din ce în ce mai multe semnale că vaccinarea de până acum nu ar oferi o protecţie suficientă şi că ar trebui făcute provizii suficiente nu numai pentru a treia doză, ci şi pentru asigurarea unui ritm de vaccinare care să răspundă, dacă se va putea, cumulului de infectare provocat de suprapunerea variantelor de Covid-19 aflate acum în circulaţie.

Ceva se întâmplă şi pare serios din moment ce specialiştii la la OMS spun că Lambada, această variantă mutantă a virusului nu numai că poate accelera transmisibilitatea, chia peste nivelul variantei Delta, dar întăreşte şi rezistenţa patogenului la vaccinurile existente. Chiar dacă nu se cunoaşte care va fi impactul acestei variante mutante,a apărut acum un studiu care face extrem de multă vâlvă în lumea medicală şi nu numai. Ca orice studiu de acest gen, mai ales că problematica este deja parte din bătălia strategică SUA-CHINA, se bazează pe date dacă datele greu de verificat, dar este cert că are o concluzie absolut explozivă şi care poate determina evoluţii ulterioare foarte importante în multiple domenii de valoare strategică.

Aţi aici posibiliteate de a accesa, în premnieră în România, studiul intitulat Infectivity and immune escape of the new SARS-CoV-2 variant of interest Lambda https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.21259673v1.full.pdf semnat de eminenţi cercetători ştiinţifici de la universităţi şi institute specializate din Chile, echipă condusă de Ricardo-Soto-Rifo, Ph.D şi Fernando Valliente-Echeverria, Ph.Dde de la Laboratorio de Virologia Molecular y Celular, Programa de Virologia, Insitituto de Ciencias Biomedicales, Facultad de Medicina, Universitdad de Chile. Cercetătorii spun că este posibil că această variantă să fie rezultatul unei adaptări virale la vacinul CORONAVAC produs de compania chinesă SINOVAC. Asta înseamnă că acest vaccin ar putea fi legat de mutaţia actuală a virusului care-l face mai transmisibil şi mai puternic. Ca atare, specialişti realizatori ai acestui studiu sugerează că viitoarele programe de vaccinare care se vor face în zone atinse de Covid-19 să se facă "sub o strictă supraveghere".

Dacă au dreptate, atunci implicaţiile sunt realmente dramatice şi la dimensiuni planetare. Varianta "Lambada", afirmăp cercetptorii din Chile, este realmente mai contagioasă decât varianta Gamma (varianta braziliană) sau varianta Alfa (britanică): "am avut 200 de infectări cu Lambada în decembrie...La sfârşitul lunii martie, varianta respectivă procase deja jumătate din innfectările din Lima Acum, trei luni mai târziu, reprezintă peste 80% din cazurile de infectare la nivel naţional...şi datele noastre arată pentru prima oară că mutaţiile prezente în proteina spike îi permit să neutralizeze anticopii şi, astfel, să-i potenţeze capacitata de infecţie" - spunea Monica Acevedo de la Universitatea din Santiago.

Varuantele Epsilon şi Lambda, mai contagioase şi rezistente la anticorpii neutralizanţi

4:21 AM · 3 iulie 2021 (Le Quotidien du Médecin)

Studiul pe care vă rog să-l citiţi cu atenţie este acum vehiculat nu numai în medii medicale sau în redacţiile ziarelor. Aş spune fără teamă de a greşi că, având în memorie evenimentele perioadei pandemiei, au fost alertate şi cele mai înalte nivele politice din unele ţări, mai ales cele a căror infrastructură de sănătate a fost lovită din greu şi, tehnic şi uman, se află la limita stresului în unele cazuri aproape de punctul de rupere. Desigur nu este cazul în România, aşa cum ne-au informat, scurt, factorii corespunzători.

Numai că, iată, în alte ţări politicienii se tem deoarece, încă, mai au sentiment de responsabilitate care-i face acum să se întrebe dacă nu cumva au dat drumul prea repede - pate chiar mult prea repede - la măsuri de relaxare care s-ar putea dovedi foarte greu de înlocuit cu caractină dură în caz că ceea ce a început să devină val neliniştitor în ţări apropiate se va transfera şi la noi.

Noi măsuri de carantină în Europa, mai ales în perioadă de vacanţă şi care să vizeze în primul rând categroria de vârstă a tinerilor, nevaccinaţi în proporţie îngrijorătoare? Perspectivă de coşmar pentru orice politician, mai ales când au văzut cum s-au comportat englezii frustraţi, ignorând orice regulă de precauţie şi luând cu asalt ca nişte barbari porţile stadionului Wembley.

Al doilea aspect este cel al atacului care se poate dovedi mortal asupra credibilităţii vaccinului chinezesc validat de OMS şi privit acum drept spernaţa majoră pentru începerea unui proces masiv de vaccinare în ţări din Africa, Asia şi America de Sud. Sigur că vor urma verificări şi se vor alimenta toate teoriiile conspiraţiei. Dar, până atunci, cine şi ce măsuri poate lua?

Dar ce va urma dacă este şi adevărat? Poveştile despre "laboratorul morţii" de la Wuhan ar putea fi doar poveşti pentru copii.