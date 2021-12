Cu siguranţă, căci se situează în linia deschisă de un alt mesaj, cel al transmis de Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene care le spunea tuturor celor care au rămas nevacinaţi că se află în reală primejdie în măsura în care, inevitabil, varianta OMICRON va deveni foarte curând dominantă în spaţiul european. Asta în contextul analizele prospective arată că va exista până la finele lunii ianuarie a anului viitor un din ce în ce mai crescut deficit de locuri în spitale, capacitate reală de spitalizare în zona urgenţelor şi reanimării şi un număr mai mare de decese asociate OMICRON: "uitaţi-vă cât timp e necesar pentru ca numărul de cazuri înregistreze să se dubleze, pare că asta se petrece la fiecare două sau trei zile..ne aşteptăm ca, până la jumătatea lunii ianuarie, OMICRON să fie noua variantă dominantă în Europa". Mesajul vine în contextul în care doar 67% din populaţia europeană este vacinată şi 9 State Membre (printre care, evident, se numără şi România) au un procent de vaccinare mai mic de 60%.

Mesajele europene nu sunt singulare. Preşedintele american Joe Biden a avertizat la rândul său asupra faptului că varianta OMICRON avansează cu rapiditate în SUA şi le-a cerut concetăţenilor săi să se vaccineze şi apoi să adauge doza booster: "Adevărata protecţie pe care o puteţi obţine este cea oferită de vaccin" a spus Biden, prezicând la rândul său că urmează "o iarnă cu boli grave" pentru cei nevaccinaţi.

Simple manevre politice în cadrul conspiraţiei globale?

Să vedem cifrele.

Până la 1 decembrie, în SUA se înregistrau zilnic 86.000de infectări şi 1150 decese zilnic. Numărul total de decese de la dclanşarea pandemiei este de 800.000, iar în acest an s-au înregistrat 450.000 de decese, cele mai multe dintre cazurile înregistrate fiind cele ale unor persoane nevaccinate.

Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. I need to be very clear: vaccines alone will not get any country out of this crisis.

It’s not vaccines instead of masks, distancing, ventilation or hand hygiene.

Do it all. Do it consistently. Do it well. pic.twitter.com/YAVfJXsviQ