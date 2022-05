Teheranului privind scoaterea Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC) de pe lista organizaţiilor teroriste (FTO), au dus la blocarea negocierilor de la Viena.

Restabilirea conformităţii cu termenii prevăzuţi în JCPOA ar bloca, în mod verificabil, parcursul Iranului către dezvoltarea armelor nucleare şi ar stimula Teheranul să menţină un program nuclear exclusiv paşnic. De asemenea, ar restabili cel mai riguros regim de monitorizare care există pentru orice program nuclear. În prezent, AIEA are acces limitat la cele trei locaţii principale unde se presupune că Iranul ar desfăşura activităţi nucleare în scop militar. Capacitatea AIEA de a intra în posesia unor date esenţiale şi de a reconstitui o imagine completă a programului nuclear al Iranului depinde, în mod cert, şi de revigorarea JCPOA.

În acest context, Enrique Mora, coordonatorul Uniunii Europene al dosarului iranian, a vizitat recent Washingtonul şi Teheranul, cu scopul de a reface puntea diplomatică necesară revenirii la negocierile de la Viena. De asemenea, Tamim bin Hamad Al Thani, şeicul Qatarului, s-a întâlnit cu preşedintele iranian Ebrahim Raisi şi cu liderul Suprem Khamenei la Teheran, într-o vizită care a avut printre scopurile principale şi găsirea unor soluţii pentru ieşirea din actualul impas.

Mai mulţi experţi în neproliferare nucleară şi susţinători ai restabilirii acordului nuclear cu Iranul spun că administraţia Biden ar trebui să îşi asume decizia scoaterii IRGC de

pe lista FTO al Departamentului de Stat, chiar cu riscul de a fi criticat de republicanii sau lobbiştii israelieni care se opun vehement JCPOA, pentru a evita o criză nucleară iraniană mult mai gravă.

Elementul Rusia

Invazia Rusiei în Ucraina şi răspunsul occidental au dus preţul petrolului la peste 110 de dolari pe baril. Iranul are a patra cea mai mare rezervă de petrol din lume, după Venezuela, Arabia Saudită şi Canada, în timp ce Rusia este pe locul opt. Iranul are a doua cea mai mare rezervă de gaze naturale, după Rusia. Dacă JCPOA este restabilit, acordul va fi implementat pe parcursul a mai multor luni şi va dura cel puţin două luni pentru ca petrolul iranian să ajungă pe pieţe. Însă este puţin probabil, cel puţin în viitorul mediu, ca Iranul să furnizeze aceste resurse pieţelor europene la asemenea nivel care să permită deconectarea UE de gazul şi petrolul Moscovei. În ciuda sancţiunilor, Iranul exportă peste un milion de barili pe zi, în principal în China (prin ţări precum Kuweit şi Irak pentru a eluda sancţiunile) şi este puţin probabil să defavorizeze Beijingul pentru Europa, mai ales după acordul economic semnat în 2021 între cele două state.

Dilema occidentală: paradoxul descurajării nucleare în Orientul Mijlociu

Niciodată nu a fost nevoie mai mult de un cadru regional de securitate în Orientul Mijlociu decât este astăzi. Evenimentele din ultimul deceniu – primăvara arabă din 2011, programul nuclear în expansiune al Iranului, războaie civile brutale în Yemen şi Siria şi activităţi teroriste persistente – au prelungit tensiunile între actorii regionali. Schimbările geopolitice, cum ar fi preluarea de către talibani a Afganistanului şi absenţa cooperării între puterile globale în rezolvarea conflictelor regionale, au exacerbat şi mai mult un mediu de securitate instabil. Toate acestea suprapuse peste situaţia din Ucraina şi emergenţa Chinei ca superputere au creat deja dileme de securitate majore occidentului. Rezolvarea acestor dosare necesită timp, tact şi mai ales decizii care pot chiar distruge unele cariere politice, însă neasumarea lor ar putea crea un efect de domino ale cărui efecte vor fi resimţite zeci de ani de acum înainte. Dacă ascendenţa Chinei sau războiul din Ucraina este, cel puţin deocamdată, dincolo de controlul sau de puterea de negociere a Occidentului, unele dosare, precum acordul nuclear cu Iranul sau reducerea proliferării nucleare, este la îndemâna factorilor decizionali. Obiectivele viitoare trebuie să fie şi mai îndrăzneţe şi să urmărească eliminarea armelor de distrugere în masă şi a potenţialului pentru astfel de arme din regiunea Orientului Mijlociu.

Adversitatea şi retorica aprinsă dintre Tel Aviv şi Teheran a fost, de-a lungul timpului, una dintre piedicile majore în calea diplomaţiei nucleare dintre Occident şi Iran. Aşadar, misiunea oficialilor europeni care încearcă în această perioadă să reconstruiască dialogul nuclear între SUA şi Iran, nu este una uşoară, iar piedicile vin atât dinspre Washington, cât şi dinspre Teheran. Aşa cum stau lucrurile acum, există două scenarii posibile.

În primul, dacă acordul nu va fi restabilit, SUA se vor întoarce cel mai probabil la strategia de presiune maximă a administraţiei Trump împreună cu ţările occidentale şi statele arabe din Golf. Acest lucru ar împinge Teheranul spre Rusia, dar mai ales aproape definitiv spre China. Iranul şi-ar creşte capacitatea programului său nuclear, inclusiv îmbogăţirea uraniului la niveluri şi la o calitate necesare pentru arme, ca protecţie împotriva unui atac militar american sau israelian.

În cel de-al doilea scenariu, ridicarea simultană şi reciprocă a desemnărilor teroriste IRGC şi Centcom (care a fost listat de Iran ca organizaţie teroristă, ca răspuns la gestul SUA faţă de IRGC) ar putea reduce tensiunile şi ar ajuta la rezolvarea actualului blocaj. Preocupările din Israel şi Golful Persic ar putea fi abordate prin discuţii regionale. Cert este că forţa al-Quds a Iranului – ramura de elită a gărzilor revoluţionare – şi Centcom au jucat un rol central în regiune. Fără cooperare, şansa rezolvării paşnice a crizelor regionale ar fi subminată critic.

Desigur, dacă negocierile pentru restabilirea limitelor programului nuclear al Iranului vor avea succes, atenţia se va îndrepta inevitabil şi către rachetele balistice, pe care Teheranul se bazează pentru descurajare. Însă Iranul nu este singura ţară din Orientul Mijlociu care deţine astfel de capabilităţi care creează tensiuni pe măsură ce proliferarea nucleară se intensifică în întreaga regiune. Mulţi experţi spun că singura soluţie durabilă implică discuţii internaţionale, dar şi negocieri bilaterale, care să vizeze reducerea sau limitarea numărului de rachete balistice la nivelul întregii regiuni, pentru a crea o balanţă rezonabilă a capabilităţilor militare.

Iranul şi Arabia Saudită au purtat deja o a cincea rundă de discuţii directe la Bagdad. Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului a ajuns la acorduri importante cu şeful de informaţii al Arabiei Saudite. Cooperarea şi pacea dintre ţările din Golf, în special Iran şi Arabia Saudită, s-ar putea dovedi esenţiale în soluţionarea conflictelor lor prin procură în regiune, inclusiv în Yemen, Siria, Liban, Irak şi Libia. Pacea durabilă, stabilitatea şi securitatea din Golf şi Orientul Mijlociu nu vor fi posibile fără un sistem de cooperare şi securitate colectivă.

Pentru Uniunea Europeană restabilirea termenilor din JCPOA are o dublă semnificaţie: ridicarea sancţiunilor impuse Iranului ar facilita importul de resurse, fie el şi unul limitat, ceea ce ar putea contribui la scurtarea perioadei de dependenţă europeană faţă de Rusia, dar acordul are şi o semnificaţie imagologică, fiind considerat perla diplomaţiei europene. Vizita lui Enrique Mora la Teheran a fost descrisă de Josep Borell, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, drept „ ultimul glonţ ” pentru a rezolva diferendele din negocierile de revigorare a JCPOA. În ceea ce priveşte administraţia americană, preşedintele Biden însuşi este şi el sub presiune, deoarece revenirea la conformitatea prevederilor acordului a fost o promisiune electorală cheie a lui. Iar pasivitatea în ceea ce priveşte negocierile nucleare nu este privită cu ochi buni nici de cei care susţin revenirea în acord, dar nici de cei care critică JCPOA, aceştia din urmă considerând că ignorarea dosarului iranian va avea consecinţe grave pe termen scurt şi mediu. În plus, administraţia Biden nu a livrat niciun succes extern important de la începutul mandatului – cu excepţia implicării în susţinerea Ucrainei – astfel încât orice succes obţinut va fi primit cu entuziasm, mai ales dacă acesta va preveni o eventuală cursă a înarmărilor nucleare în anii următori. Însă rămâne deschisă întrebarea dacă preşedintele SUA este dispus să cheltuie suficient capital politic necesar revigorării JCPOA, în special cu puţin timp înainte de alegerile intermediare din această toamnă, şi cu un an înainte de începutul campaniei pentru alegerile prezidenţiale din 2024.