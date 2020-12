Un ziar de casă al lui Viktor Orban îl apără pe europarlamentarul prins la o orgie gay: „De ce acum?”. Conspiraţia văzută la Budapesta

„Magyar Nemzet”, cunoscut pentru orientarea sa pro-FIDESZ, partidul lui Viktor Orban, a publicat două articole referitoare la ipoteza căderii lui Jozsej Szajer într-o capcană întinsă de servicii secrete europene.

Potrivit „Magyar Nemzet”, preluat de g4media.ro, Szajer, un membru de vârf al FIDESZ, a fost vânat tocmai pentru ca UE să dea o lecţie Ungariei pentru faptul că se opune criteriului privind acordarea fondurilor europene în funcţie de respectarea statului de drept.

„De ce acum?”, se întreabă insinuator Andras Pulai, analist la Publicus Institute. Analistul susţine că nu este vorba de prima orgie petrecută la Bruxelles cu diplomaţi şi politicieni, dar autorităţile locale au închis ochii până acum. El admite totuşi că explicaţia legată de regimul de carantină în Belgia stă în picioare.

O întrebare similară este formulată şi de fostul lider al partidului naţionalist Jobbik Gabor Vona, cunoscut pentru poziţia sa anti-occidentală. „Sunt aproape sigur că acest scandal în jurul veto-ului Ungariei a fost comandat de serviciile secrete (din Germania)”, scrie el, potrivit g4media.ro.

Orgie în plină pandemie

Poliţia belgiană a oprit o orgie cu 25 de participanţi, printre care diplomaţi şi un eurodeputat, dezvăluie presa locală.

Petrecerea a avut loc vinerea trecută într-un apartament de pe strada Rue des Pierre, în centrul capitalei Belgiei, scrie ziarul „Het Nieuwsblad”, care citează surse din biroul procurorului general.

Conform sursei citate, participanţii la orgie, majoritatea bărbaţi, au fost amendaţi pentru încălcarea restricţiilor epidemice.

Unii dintre ei s-au dovedit a fi diplomaţi. Printre participanţi se afla şi eurodeputatul Jozsej Szajer, în vârstă de 59 de ani, care a încercat să fugă pe acoperiş, dar fost prins şi chestionat în legătură cu prezenţa sa acolo.

Brussels Times scrie că poliţiştii au găsit droguri la faţa locului.

O demisie neaşteptată

Jozsef Szajer a admis marţi că a fost unul dintre participanţii de la orgia sexuală de la Bruxelles.

Într-o declaraţie pentru presa ungară preluată de Euronews, politicianul menţionează că le-a spus poliţiştilor că este europarlamentar deoarece nu avea un act de identitate asupra sa.



„Nu am consumat droguri, am propus poliţiei să mi se facă imediat un test, dar nu nu a fost cazul. Poliţia a afirmat că a fost găsită o pastilă de ecstasy. Nu era a mea, nu ştiu cine a adus-o şi cum. Am dat poliţiei o declaraţie legată de acest lucru. Regret că am încălcat regulile de carantină, a fost iresponsabil din partea mea, îmi voi asuma sancţiunile”, a afirmat eurodeputatul.

Membru FIDESZ din 1992, Jozsej Szajer a demisionat duminică din postul de europarlamentar şi din partid, invocând motive personale şi un proiect intelectual pe termen lung. Demisia din Parlamentul European va deveni efectivă la 31 decembrie.

Szajer este considerat un apropiat al lui Orban. El s-a remarcat prin numeroase atacuri dure la adresa comunitatii LGBT. Este căsătorit cu Tunde Hando, fost preşedinte al Oficiului Judiciar Naţional, acum judecător al Curţii Constituţionale din Ungaria.