Un oficial danez a leşinat în timpul conferinţei de presă în care se anunţa renunţarea la vaccinul AstraZeneca VIDEO

Conferinţa a fost oprită brusc când Tanja Erichsen a căzut în timp ce Søren Brostrøm, directorul Agenţiei Naţionale de Sănătate a Danemarcei, prezenta decizia de a renunţa la vaccinul dezvoltat de compania anglo-suedeză AstraZeneca în parteneriat cu Universitatea Oxford, conform Hotnews.

