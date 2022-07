Un celebru „soldat voluntar” ucrainean a fost demascat. Internauţii au descoperit că era un impostor

Povestea „voluntarului canadian ucrainean” evidenţiază războiul informaţional care se poartă pe canalele de socializare şi modul în care detectivii amatori online au prins un escroc care, potrivit lor, punea vieţi în pericol, potrivit Yahoo News.

La apogeul faimei sale, „Canadian Ukrainian Volunteer” publica zeci de tweet-uri pe zi către cei 120.000 de urmăritori ai săi.

Într-o serie memorabilă de tweet-uri din aprilie, „Canadian Ukrainian Volunteer” s-a lăudat că s-a infiltrat în Hersonul ocupat de ruşi în sudul Ucrainei pe o bicicletă, deghizat în soldat rus.

„Contactul nostru ne avertizase să rămânem în umbră şi să nu ne expunem ochilor spionilor”, a scris el. „O fereastră care se deschidea deasupra noastră sau o pâlpâire a ţigării cuiva de la un balcon, un câine care lătra în depărtare, toate erau suficiente pentru ca noi să ne agăţăm de pereţi în întuneric şi să ne ţinem respiraţia."

Dar, analizând postările sale de pe reţelele de socializare, experţii în conflicte online au identificat o serie de indicii care au dus la o descoperire surprinzătoare cu privire la locaţia reală a presupusului luptător.

Un utilizator de social media a identificat că puşca sa era un fals comparând cu atenţie arma cu replici online.

We knew this day would come, @CanadianUkrain1’s big reveal...his battle rifle. TLDR Yes, it’s all airsoft gear.⁰⁰Let’s take a look at his loadout, piece-by-piece. Thread incoming!🧵 pic.twitter.com/NGwaQ7DuMt — Kung Flu Panda (@con_punk) July 1, 2022

Aric Toler, director de formare la grupul de investigaţii a declarat că au fost furate şi fotografii echipamentului său anti-glonţ ce avea urme de lovituri.

„Poza originală a fost făcută de poliţia ucraineană unei persoane care vindea ilegal echipament militar pe Telegram”, a spus el, postând fotografii ale anunţului.

Utilizatorii Twitter care au urmărit isprăvile abia credibile ale voluntarului canadian de origine ucraineană au continuat să disece afirmaţiile făcute de acesta online.

While CUV has been photographed wearing his Mk7, he has since covered it with multicam fabric and burlap scrim. You can actually see the tan helmet still peeking through the makeshift covering in the photo on the right.🧵 pic.twitter.com/Jcn745YrWP June 27, 2022

Un altul a spus că o afirmaţie a acestuia că şi-a tăiat uniforma pentru o mai bună „mobilitate în schimbul unei protecţii reduse” este un nonsens.

În cele din urmă, pentru a-şi dovedi teoria, un expert în informaţii, cunoscut sub numele de NexusIntel, a pus la cale un plan pentru a expune adevărata locaţie a celebrului luptător.

The stories, the claims, the pictures, nothing added up. Every story more outrageous than the last, read like a badly written stolen valor novel. Then he started including stories as his own I read on telegram from channels I was monitoring on the RU side in soldier chats. 🧵⬇️ — NexusIntel (@NexusIntel1) June 12, 2022

Pentru a dovedi că voluntarul era un impostor, NexusIntel a declarat că i-a trimis o ştire despre alţi voluntari canadieni care luptau în Ucraina.

„Acest lucru a trebuit să fie făcut printr-un mesaj privat, deoarece link-ul ar fi capturat IP-ul (adresa) oricui ar fi dat click pe el”, a declarat NexusInnel. „El a dat click de două ori şi apoi m-a blocat".

Şi acest lucru, a spus NexusIntel, a arătat că „Canadian Ukrainian Volunteer” se afla în Ontario, Canada, şi nu în Ucraina.

„Singurul lucru sincer pe care l-a spus vreodată a fost că este canadian, în opinia mea”, a declarat specialistul.

Această dezvăluire l-a determinat pe „Canadian Ukrainian Volunteer”, mai disperat, să încarce fotografii ale trusei sale, pe care le evitase până atunci, pentru a încerca să demonstreze că este real, iar acest lucru s-a întors împotriva sa atunci când oamenii au spus că puşca, casca şi încărcătoarele sale sunt replici. Câteva zile mai târziu, contul de Twitter al soldatului a fost închis.

Un utilizator Twitter a anunţat vestea celor 600.000 de urmăritori ai săi: