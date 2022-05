Imagini cu misiunile aproape imposibile de aprovizionare a ucrainenilor din Azovstal. Cum au reuşit elicopterele Mi-8 să evite să fie descoperite VIDEO

Militarii ucraineni din uzina Azovstal, membri ai Regimentului Azov şi puşcaşi marini care li s-au alăturat ca urmare a căderii zonei portuare a oraşului în mâinile ruşilor pe 11 aprilie, au început să se predea în noaptea dintre 16 şi 17 mai după ce au rezistat eroic în oraşul încercuit complet de forţele ruseşti încă de la începutul lunii martie.

Jurnaliştii de la The Drive arătau într-un articol publicat săptămâna trecută că misiunile de aprovizonare au fost efectuate cu elicoptere Mi-8 produse iniţial în Uniunea Sovietică, acestea zburând câte două sau patru o dată pentru a evita detectarea de către ruşi.

For the first time, footage has been released of Ukrainian helicopters while facing the odds and resupplying Mariupol defenders during the siege.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/v2c67yjLvq