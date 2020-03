Preşedintele Parlamentului European, în carantină pentru 14 zile la Bruxelles după ce şi-a petrecut sfârşitul săptămânii trecute în Italia

În momentul în care marţi are loc la Bruxelles o sesiune plenară a PE - redusă la o zi, din cauza epidemiei noului coronavirus -, David Sassoli şi-a justificat decizia prin noile măsuri decise în Italia, cea mai atinsă ţară de epidemie din Europa, unde Guvernul a extins la întregul teritoriu măsuri de izolare.

„De aceea, după ce am fost în Italia în weekend, am decis, din precauţie, să dau curs măsurilor indicate şi să-mi exercit funcţia de preşedinte de la domiciliul meu din Bruxelles, conform celor 14 zile prevăzute de protocolul sanitar”, a anunţat oficialul european într-un comunicat.

Potrivit anturajului său, preşedintele PE, care a fost la Roma, „nu prezintă niciun simptom” şi nu s-a dus în zonele cele mai afectate de epidemie.

„Covid-19 obligă pe toată lumea să fie responsabilă şi să fie prudentă. Este un moment delicat pentru noi toţi”, a anunţat David Sassoli.

„Parlamentul va continua să muncească şi să-şi exercite atribuţiile. Niciun virus nu poate bloca democraţia”, a adăugat el.

Sassoli a deschis luni, înaintea anunţării măsurilor italiene, sesiunea plenară a PE.

Prevăzută iniţial de luni şi până joi la Strasbourg, în estul Franţei, sesiunea a fost mutată în mod excepţional la Bruxelles şi redusă din cauza epidemiei noului coronavirus.