S-ar fi putut ghici că ne îndreptăm înspre o asemenea situaţie extremă din momentul în care, pentru a rămâne doar în zona creştinismului şi multitudinii sale de biserici şi forme de cult derivate şi recunoscute legal, a început să se contureze un protest din ce în ce mai clar exprimat împotriva măsurilor pe care guvernele le-au decis în încercarea – chiar disperată – de a opri propagarea pandemiei, închizând ceea ce medicii identificaseră cu certitudine drept focare de răspândire comunitară. Printre acestea, ştiţi bine, e vorba şi despre ceremoniile religioase în spaţii închise, decizie care a stârnit proteste multiple, în forme mai mult sau mai puţin explicite şi cu potenţial de violenţă şi care fie se puteau extinde, fie puteau fi folosite pentru o instrumentalizare politică de către forţe extremiste. Dar, în principiu, capii bisericilor creştine au transmis – cel puţin până acum – mesaje destul de calme, părând că respectă până la capăt principiile de bază ale statului laic.

Întrebarea era cât aveau să reziste în limitele poziţiei de logică şi nu se vor lăsa tentaţi de jocuri externe bisericii, cele care dau foc străzii în marile metropole ale Occidentului în manifestaţii violente şi animate de grupuri neo-anarhiste împotriva regulilor de carantinare.

Iată că apare primul semnal clar că nu s-a putut rezista mult timp şi că autoritatea statului este contestată legal: pentru prima oară, 71 de biserici şi culte creştine din Angla dau în judecată Guvernul Graţioasei Sale Majestăţi şi şefă a cultului anglican pentru deciziile luate de limitare a drepturilor credincioşilor pe motiv de pandemie. Concret, se cere anularea imediată a noilor restricţii anunţate pe 31 octombrie şi care au început să fie aplicate de joi 5 noiembrie şi vor rămâne în vigoare până pe 2 decembrie. Le puteţi consulta aici, iar în secţiunea 5 găsiţi specificarea restricţiilor care se aplică bisericilor care vor rămâne închise cu excepţia cazurilor în care sunt folosite în cazul funeraliilor, pentru transmiterea video/audio a slujbelor, îngrijirea copiilor sau când sunt parte a a unei şcoli, oferirea de servicii publice esenţiale pe bază de voluntariat, aşa cum ar fi strângerea de alimente sau donarea de sânge, alte activităţi precum organizarea de grupuri de sprijin pentru anumite situaţii.

Citiţi restricţiile impuse şi veţi vedea că, în principiu, sunt cam aceleaşi peste tot în Europa. Şi atunci care este problema? Din punctul meu de vedere, chestiunea esenţială pe care o ridică reprezentanţii Bisericilor creştine ţine mai puţin de natura actuală a restricţiilor cât de posibilitatea pe care o au - şi vor s-o folosească – de a reveni ca actor major de influenţă, cu putere recunoscută, în ordonarea mersului societăţii şi în ceea ce a fost până acum, în epoca modernă, capacitatea guvernului laic de a lua decizii şi de a le pune în aplicare.

Nu ştiu care este puterea reală a semnatarilor apelului de protest de a mobiliza masele de credincioşi din Anglia (plus Ţara Galilor, de unde avem un apel asemănător), dar, în anumite condiţii de tensiuni sociale importante aşa cum se anunţă în haosul post-BREXIT, nu este imposibil de crezut că această dimensiune se poate foarte uşor adăuga surselor de nelinişte majoră. Iată semnatarii apelului solemn adresat guvernului:

1. Rev. Ade Omooba MBE, Co-Chair, National Church Leaders Forum – NCLF, A Black Christian Voice

2. Dr David Muir, Co-Chair, National Church Leaders Forum – NCLF, A Black Christian Voice

3. Pastor Dr Kenny Ademosu, Deeper Christian Life Ministry, UK

4. Pastor Dr Dele Adewumi, Deeper Christian Life Ministry, UK

5. Pastor Dr Ayo Akinsanya, Deeper Christian Life Ministry, UK

6. Pastor Yemi Akinwande, Deeper Christian Life Ministry, UK

7. Pastor Paul Akowe, Deeper Christian Life Ministry, UK

8. Pastor Oliver Allmand-Smith, Trinity Grace Church

9. Rev. Derek Andrews, Pastor, The Presence Of God Ministries

10. Dr. Gavin Ashenden, Former Chaplain to the Queen, Former Anglican Bishop

11. Pastor Matthew Ashimolowo, Senior Pastor, Kingsway International Christian Centre – KICC

12. Pastor Dr. Jonathan Bayes, UK Director, Carey Outreach Ministries

13. Bishop Lovel Bent, Presiding Bishop, Connections Trust

14. Paul Brown-Ruling Elder, Sheffield Presbyterian Church

15. Richard Buckle – Elder, Starbeck Mission Church

16. Pastor Stephen Casey, Speke Baptist Church (FIEC)

17. Rev. Ian Christensen, AoG UK, Senior Minister, New Life Christian Centre International

18. Rev. Will Cockram, Cuckfield Baptist Church

19. Pastor Benjamin Conway, Tree of Life Church UK

20. Dr Paul Corney, Immanuel Presbyterian Church

21. Father Mark Crowther-Alwyn, St Giles Parish Church

22. George Curry, Elswick Parish Church

23. Peter Davies, Elder, Treboeth Gospel Hall

24. Chris Demetriou, Senior Pastor, Cornerstone

25. Pastor Dr Chima Dioka, Deeper Christian Life Ministry, UK

26. Nick Donnelly, Dukinfield Congregation Church

27. Professor John Durodola, National Chairman, Overseas Fellowship of Nigerian Christians (OFNC)

28. Pastor Dr Victor Ebenuwa, Deeper Christian Life Ministry Yorkshire Regional Headquarters (Leeds)

29. Rev Edward Evans, Westgate Evangelical Chapel

30. Pastor Dr Funso Fabiyi, Deeper Christian Life Ministry, UK

31. Rev. Dr Ian Farley, St John’s Church Buckhurst Hill

32. Darrin Gilchrist, Itinerate Minister

33. Rev. Asif Gill, Senior Leader, Ecclesia International

34. Dennis Greenidge, Senior Pastor, Worldwide Mission Fellowship

35. Pastor Andrew Grimshaw, Grace Life Church – Manchester

36. Rev. Alex Gyasi MBE, Convener & Senior Pastor, Kingdom Culture Alliance & Highway of Holiness.

37. Rev. Dr David Hathaway D.D., President, Eurovision Mission to Europe.

38. Rev. Nathan Hilton, Sunderland Evangelical Presbyterian Church

39. Rev. Jon Hobbs, Grace Church Haywards Heath

40. Rev. Richard Holst, Christ Church Presbyterian, Evangelical Presbyterian Church in England and Wales

41. Pastor Aaron Jarvis, Londonderry Baptist Church

42. Rev. Matthew Jolley, Bury St Edmunds Presbyterian Church

43. Rev. Joshua D. Jones, Therfield Chapel

44. Pastor Thabo Marais, Senior Pastor, Christian Revival Church London

45. Canon Yaqub Masih MBE, Secretary General, UK Asian Christians; Secretary General & Founder, New Horizons

46. Rev. Douglas McCallum, Cambridge Presbyterian Church

47. Stephen Metcalfe, Elder, Starbeck Mission

48. Rev. Dr Peter Naylor, Immanuel Presbyterian Church

49. Bishop Michael Nazir-Ali, President, Oxford Centre for Training, Research, Advocacy and Dialogue – OXTRAD

50. Graham Nichols, Pastor of Christ Church Haywards Heath and Director of Affinity

51. Rev. Dr Brad Norman, Salvation for the Nations Intl. Churches

52. Pastor Michael Ogunkanmi, Deeper Christian Life Ministry, UK

53. Pastor Dr Samuel Ohiomokhare, Deeper Christian Life Ministry, UK

54. Pastor Sunday Okenwa, Deeper Christian Life Ministry, UK

55. Chris Owen (Retired Baptist Minister) & Heather Owen (Christian Counsellor)

56. Pastor Frank Oyibo, Deeper Christian Life Ministry UK

57. Pastor George Platt, Highgate Road Chapel

58. Pastors John & Sally Quintanilla, Christian Faith Church, Coventry

59. Rev. Dr. Matthew PW Roberts, Minister, Trinity Church York International Presbyterian Church

60. Rev. Dr. Peter Sanlon, Emmanuel Anglican Church,

61. Rev. Dr William M. Schweitzer, All Saints Presbyterian Church

62. Felipe Sediles, Victory Chapel, Hamble

63. Pastor Paul Song, London Shepherd Church

64. Pastor Kola Taiwo, Senior Pastor, New Wine Church

65. Rev. Clyde Thomas, Victory Church, Cwmbran

66. Rev Melvin Tinker, Director of Theology, The Christ Church Network

67. Pastor Goddey Wariboko, Deeper Christian Life Ministry, UK

68. Rev. Keith Waters, New Connexions Church, Ely

69. Bishop Alfred Williams BA(Hons), LLB(Hons), LLM (Inter. Business Law), MCIArb. Presiding Bishop, Christ Faith Tabernacle International Churches

70. Rev. Josh Williamson, Newquay Reformed Baptist Church

71. Rev. Benjamin Wontrop

Dar mai este ceva.

Citiţi scrisoarea cabinetului de avocaţi care reprezintă grupul de 71 clerici indignaţi şi, pentru a înţelege de ce chestiunea ar putea începe să ardă şi în alte locuri, vedeţi argumentaţia folosită şi modul în care prevederi ale legislaţiei promovate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (pe care oricum britanicii nu vor s-o mai aplice post-BREXIT) în care se vorbeşte despre “autonomia Bisericilor”. S-ar putea ca aici să se deschidă o discuţie care să doară foarte tare dacă pandemia va evolua în aceiaşi parametri tragici de acum şi guvernele vor fi nevoite să extindă măsuri de carantină foarte dure pe durata sărbătorilor de Crăciun şi de Anul Nou.

Biserica se va pune oare în primul rând al mişcării de rezistenţă împotriva unui guvern care va impune carantină în perioada Sărbătorilor sau, dimpotrivă, va zice ca Cezarului să-i fie date cele cuvenite şi că trebuie respectate legile şi dispoziţiile în vigoare? Grea decizie şi, de fapt, mai bine ne facem că nu ştim.

Dar, dacă ne-ar privi şi pe noi, ce-ar trebui făcut?