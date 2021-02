O şedinţă de consiliu local din Anglia a devenit virală. Care este motivul VIDEO

Consiliul local din micul oraş Handforth, care are 6.000 de locuitori şi se află în nord-vestul Angliei, s-a reunit pe 10 decembrie, iar discuţiile în contradictoriu s-au inflamat foarte repede.

Difuzată pe internet, înregistrarea şedinţei a strâns milioane de vizionări, iar internauţii din Marea Britanie s-au ataşat cel mai mult de una dintre personalităţile centrale ale reuniunii: Jackie Weaver, grefiera venită "în ajutorul" aleşilor locali.

Cauza acestui succes online constă în reacţia lui Jackie atunci când preşedintele consiliului, Brian Tolver, s-a prezentat drept "grefierul" şedinţei. "Preşedintele pur şi simplu s-a declarat grefier şi a informat pe toată lumea despre acest lucru", a declarat ea. "Nu există niciun mijloc pentru a-l împiedica să se declare grefier. Vă rog ca de acum înainte să îmi spuneţi Britney Spears", a adăugat Jackie Weaver.

Grefiera nu s-a oprit însă în acel punct şi a sfârşit prin a-l expulza pe preşedintele consiliului din şedinţa de pe Zoom, după ce acesta a refuzat să îi recunoască legitimitatea, strigând: "Nu ai nicio autoritate aici, Jackie Weaver!".

Ea a devenit foarte repede preferata britanicilor pe Twitter, internauţii din această ţară lansându-se într-un veritabil concurs de inventare a unor meme-uri amuzante şi variate, reunite de multe ori sub hashtag-ul #JusticeForJackie (#DreptatePentruJackie).

