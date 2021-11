Ministrul israelian al Energiei nu a putut participa la summitul COP26 deoarece nu a putut intra cu scaunul cu rotile

Karine Elharrar, ministrul israelian al energiei, a scris pe Twitter că este „tristă” că ONU „nu oferă accesibilitate la evenimentele sale”, scrie Digi24.

Premierul israelian Naftali Bennett a spus că marţi nu va participa la eveniment, dacă ministrul nu poate să intre în sală.

Karine Elharrar a declarat, într-un interviu pentru postul israelian Channel 12, că nu a putut ajunge la locul de desfăşurare a conferinţei din cauză că singurele opţiuni de a se deplasa de la locul de adunare erau mersul pe jos sau îmbarcarea într-un autocar ce nu era adaptat pentru un scaun cu rotile.

„Am venit la COP26 pentru a mă întâlni cu colegii mei din întreaga lume şi a avansa în lupta noastră comună împotriva crizei climatice”, a scris Karine Elharrar pe Twitter.

Ea a spus că este dezamăgitor că Naţiunile Unite, care promovează accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi, nu oferă facilităţi la propriile evenimente.

Premierul israelian a fost criticat şi el deoarece incidentul s-a produs în timp ce ţinea un discurs. Lumea spune că putea să se oprească din a vorbi sau cel puţin să menţioneze că ministrul nu poate intra în sală.

COP26: Wheelchair using minister unable to attend summit - Karine Elharrar tweeted that it was "sad" the UN "does not provide accessibility to its events". This is very poor. https://t.co/KGY1IKf7Bl