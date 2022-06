Lupte de stradă în Severodoneţk, oraş din estul Ucrainei aproape cucerit de ruşi

Guvernatorul regiunii Lugansk Serghei Haidai a spus miercuri că luptele de stradă continuă în oraş şi că toate trupele care în acest moment se retrag în faţa ofensivei armatei ruse au un plan de rezervă şi vor continua lupta împotriva invadatorilor.

„Pe unele străzi, apărătorii noştri au succes”, a declarat acesta, precizând că şase soldaţi ruşi au fost capturaţi.

De asemenea, potrivit oficialilor ucraineni, oamenii din oraş se adăpostesc de bombardamentele ruseşti în subsolurile uzinei chimice, unde sunt depozitate, probabil, substanţe periculoase.

Battles in Sieverodonetsk,



