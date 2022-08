LIVE TEXT | Război în Ucraina. Nave avariate de „mine” pe canalul Bîstroe. Trei posibile ameninţări la adresa Ucrainei din partea Transnistriei

UPDATE 05.36 Jdanov a dezvăluit planurile imediate ale trupelor ruse în Ucraina

Ocupanţii ruşi vor încerca probabil să creeze iluzia unei ofensive masive în Ucraina, aşa cum a fost cazul pe 24 februarie. O astfel de prognoză a fost exprimată de expertul militar Oleg Zhdanov. Potrivit acestuia, acţiuni similare pot fi observate în cel puţin trei direcţii.

„Aceste trei direcţii sunt Kryvyi Rih (nu numai către Kryvyi Rih, ci şi către Voznesensk), Doneţk (până la Bakhmut) şi Harkov (în direcţia Harkiv sau extinderea în teritoriului regiunii Harkiv). Acesta este cel mai probabil planul pentru astăzi pe toate fronturile.” – a sugerat Jdanov.

În acelaşi timp, expertul este convins că ocupanţii cu siguranţă nu vor avea suficientă forţă pentru astfel de acţiuni.

„A fi în defensivă, în paralel cu redistribuirea trupelor mai mult sau mai puţin uniform pe toată linia frontului, ar fi probabil cea mai corectă. Dar, cel mai probabil, se gândesc să simuleze o ofensivă masivă. Pentru a ne speria cu o ofensivă, iar apoi să ofere un proces de negociere. Iar sarcina principală a procesului de negociere este de a stabili o încetare a focului", a adăugat el.

Potrivit lui Jdanov, planuri similare ale inamicului nu sperie Forţele Armate, deoarece ei înşişi îi sperie pe ruşii de pe front.

Anterior, Jdanov a anunţat planul „fantastic” al ruşilor pentru august şi a sugerat că luna aceasta ar putea avea loc un punct de cotitură în război.

UPDATE 04.15 Ucraina nu a pierdut niciun sistem de rachete HIMARS declară comandantul comandamentului operaţional „Sud” Andrey Kovalchuk

