LIVE TEXT | Război în Ucraina. Moscova rămâne fără rachete sol-sol. 30% din populaţia locală nu trece de aşa-numita filtrare în teritoriile Ucrainei ocupate

UPDATE 07.45 La doar cinci ani, un copil şahist din Vinnîţea vrea să strângă fonduri ca să cumpere un tanc pentru armată

Artem Kucher, un copil de cinci ani din Vinnîţea, caracterizat de Ukrinform ca fiind o minune a şahului, a decis să strângă fonduri jucând meciuri de şah pentru a cumpăra un tanc pentru armata Ucrainei.

“Joc şah de nouă luni şi mă descurc bine. Cred că persoanele care joacă împotriva mea sunt interesate, pentru că eu am categoria a doua pentru adulţi. Vreau să ajut Forţele Arrmate şi de aceea joc pentru bani. Vreau ca banii să fie folosiţi pentru a se cumpăra un tanc pentru soldaţi. Şi veste antiglonţ”, a spus micuţul şahist, potrivit ukrinform.net. Băiatul a precizat că nu se teme de niciun adversar, indiferent dacă acesta este copil sau adult, şi este sigur să îi va învinge pe toţi.

UPDATE 07.32 Volodimir Zelenski a afirmat, într-un discurs către ucraineni, că pedeapsa este inevitabilă pentru toţi ruşii care au comis crime de război în Ucraina. El a vorbit şi despre situaţia din Ceasiv Iar, oraş atacat în urmă cu o noapte de ruşi.

“Am primit toată ziua informaţii din oraşul Ceasiv Iar din regiunea Doneţk. Au fost distruse două clădiri înalte. Zeci de oameni sunt sub dărâmături. Şase au fost salavaţi. Din nefericire, sunt 15 nume pe lista celor morţi şi nu este numărul definitiv. A fost un atac cu rachetă. Şi oricine comandă astfel de atacuri, oricine le comite luând ca ţintă oraşele noastre obişnuite, zonele rezidenţiale, ucide absolut deliberat. După astfel de atacuri, ucigaşii nu vor putea spune că nu au ştiut ceva sau că nu au înţeles ceva... Toţi cei care au bombardat, toţi cei care ne-au lovit oraşele cu rachete, cum a fost în regounea Harkiv, în Zaporojie, Krivoi Rog, Siversk şi Vuhledar în regiunea Doneţk – ei vor fi găsiţi toţi”, a spus Zelenski. “ Criminalii nazişti sunt găsiţi şi aduşi în faţa justiţiei chiar şi la 90 sau 100 de ani. Sunt prinşi oriunde în lume. Bineînţeles, noi nu vrem să aşteptăm atât de mult. Însă dau acest exemplu ca să arăt că pedeapsa este inevitabilă pentru fiecare criminal rus. Pentru absolut toţi. Aşa cum este şi pentru nazişti. Şi ar trebui să nu se aştepte ca statul lor să îi protejeze. Rusia va fi prima care îi va abandona atunci când circumstanţele politice se vor schimba”, a precizat preşedintele Ucrainei. El a menţionat că este o chestiune de securitate globală pedepsirea Rusiei, “un stat terorist”, pentru tot ce a făcut împotriva Ucrainei. “Programul meu pentru săptămânile viitoare include exact astfel de negocieri şi apeluri care vor contribui la refacerea dreptăţii, la pedepsirea criminalilor de război ruşi”, a mai spus Zelenski. UPDATE 06.19 Forţele armate au distrus baza Gărzii Ruse din Herson: unul dintre ofiţerii de top ar fi putut muri

Duminică, 10 iulie, artileria Forţelor Armate ale Ucrainei a distrus baza Gărzii Ruse din Hersonul ocupat. Unul dintre ofiţerii de top ai Federaţiei Ruse ar fi putut muri, a transmis comunitatea internaţională de informaţii InformNapalm .

„Conform datelor neconfirmate până acum, colonelul Gărzii Ruse Oleksandr Nechypurenko ar fi putut muri (sau a fost rănit) la această bază”, se arată în mesaj.

În aprilie a acestui an, comunitatea a vorbit în detaliu despre activităţile lui Nechypurenko. Acest colonel a fost de obicei activ pe reţelele de socializare în fiecare zi, dar a fost ultima dată online pe Russian VK aseară la 01:57. După cum menţionează InformNapalm, acest fapt „poate indica indirect unele probleme cu colonelul”.

Oleksandr Nechypurenko a fost şef adjunct al Direcţiei Rosgvardia a Republicii Inguşeţia. Potrivit InformNapalm, el a condus unităţile de poliţie ocupante ale Federaţiei Ruse din sudul Ucrainei, în regiunea Zaporijia. Nechypurenko împreună cu propagandistul Chicherina au dărâmat steagul ucrainean la Energodar.

Potrivit informaţiilor disponibile, unul dintre domeniile de responsabilitate şi o direcţie de lucru a colonelului Oleksandr Nechypurenko a fost organizarea punctelor de control/filtrare pe teritoriul ocupat din regiunea Zaporijia. Sub conducerea sa, violenţa, jefuirea şi abuzul asupra ucraineanilor paşnici au înflorit.

Ukrainian media report on a missile attack on the Russian National Guard base in occupied #Kherson. Details are not yet known. pic.twitter.com/Jxn2vgGNcI — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2022

UPDATE 05.57 Analiştii explică de ce ruşii au început să folosească sistemul de apărare aeriană S-300 împotriva ţintelor terestre

Ocupanţii din Ucraina folosesc sisteme de rachete antiaeriene S-300, care sunt folosite pentru apărarea aeriană, dar şi pentru lovituri împotriva ţintelor terestre. În acelaşi timp, ruşii nu se pot proteja de atacurile aeronavelor şi rachetelor ucrainene, consideră analiştii Institutului pentru Studiul Războiului .

Potrivit analiştilor, o astfel de utilizare a rachetelor antiaeriene este ineficientă, deoarece aceste rachete poartă o sarcină mică de luptă şi sunt concepute pentru a distruge avioanele.

„Informaţiile despre utilizarea de către Rusia a rachetelor S-300 pentru atacuri la sol sunt, de asemenea, notabile pe fondul rapoartelor şi indicaţiilor că ruşii întâmpină dificultăţi în a se proteja de operaţiunile aeriene cu echipaj ucrainean şi de loviturile cu rachete în direcţia sudică”, se arată în raport.

În acest sens, ISW consideră că utilizarea rachetelor S-300 pentru a ataca ţinte terestre indică faptul că Moscova rămâne fără rachete sol-sol sau fără piese pentru sistemele de ghidare a rachetelor aer-aer.

UPDATE 03.59 Un apărător ucrainean al drepturilor omului a fost capturat de ocupanţii ruşi

Apărătorul ucrainean al drepturilor omului Maksym Butkevich a fost capturat de Rusia. Problema eliberării sale este tratată de Centrul Unit pentru căutarea şi eliberarea prizonierilor, a relatat publicaţia rusă „RIA-Novosti”.

Propagandiştii ruşi au anunţat capturarea lui Butkevici pentru prima dată în iunie. S-a susţinut că Butkevici ar fi fost „predat lângă Gorskyi” împreună cu alţi militari ucraineni.

Potrivit Zminei, părinţii apărătorului drepturilor omului au fost informaţi despre capturarea acestuia, dar mama lui Butkevich a spus că a aflat despre soarta fiului ei dintr-un videoclip apărut pe reţelele de socializare la sfârşitul lunii iunie. Mama sa nu a primit încă nicio informaţie direct de la fiul ei.

Potrivit Ministerului Justiţiei din Ucraina, au fost create peste 50 de secţii în instituţiile Serviciului de Stat de Execuţie Penală pentru a ţine prizonierii de război. Ei sunt ţinuţi în camere separate, izolaţi, de alţi prizonieri ucraineni.

Prizonierii care nu au perspective de a face obiectul unui schimb rapid sunt duşi în vestul Ucrainei, într-un lagăr de prizonieri de război, unde sunt implicaţi în prelucrarea lemnului.

UPDATE 02.23 Un câmp de grâu din regiunea Harkiv a fost complet ars după bombardarea sa de Federaţia Rusă

Videoclipul incendiului a fost publicat de jurnalistul ucrainean Yuriy Butusov.

A wheat field in the #Kharkiv region was completely burned down after shelling from the Russian Federation



The video of the fire was published by Ukrainian journalist Yuriy Butusov. pic.twitter.com/5gue7XewbK — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2022

UPDATE 00.47 Vereshchuk a numit regiunile ai căror rezidenţi trebuie să evacueze imediat

Viceprim-ministrul şi ministrul Reintegrării Ucrainei, Iryna Vereşciuk a numit regiunile ţării ai căror rezidenţi trebuie să evacueze imediat.

"Acest lucru se datorează faptului că armata noastră lansează o contraofensivă. Nu ştiu în ce interval de timp va fi. Dar ştiu sigur că acolo nu ar trebui să fie femei şi copii. Şi nu ar trebui să devină un" scut uman" între armata noastră, forţele noastre armate şi inamic. Inamicul trebuie distrus", a subliniat Vereshchuk. Ea a declarat că apelul adresat locuitorilor de a părăsi teritoriile ocupate temporar este legat de preocuparea pentru viaţa oamenilor şi siguranţa acestora.

"Este evident că vor exista bătălii, vor exista bombardamente de artilerie, iar civilii nu ar trebui să sufere din cauza asta. Prin urmare, solicităm o evacuare urgentă", a explicat Vereshchuk.

Viceprim-ministrul a vorbit despre problema evacuării din regiunea Doneţk, din zonele Kramatorsk, Sloviansk şi Bakhmut.

"Ascultaţi recomandările conducerii administraţiilor militare regionale. Ştiu că Pavlo Kyrylenko (şeful OVA Doneţk) acordă constant atenţie măsurilor de evacuare. Şi faceţi ceea ce vă cer autorităţile locale”, a subliniat Vereshchuk. Ea a adăugat că locuitorii regiunii Doneţk trebuie să evacueze, chiar şi având în vedere situaţia cu posibile probleme din regiune cu lipsă de energie electrică, gaze şi încălzire în sezonul rece.

„Ocupantul rus întrerupe în mod deliberat electricitatea, întrerupe cablurile şi sursele de alimentare, conductele de gaz şi conductele de apă, pe care apoi serviciile noastre de utilităţi nu le vor putea repara. Toate acestea indică faptul că trebuie să evacuăm, realizând că iarna va fii foarte greu", a subliniat ea. Vereshchuk

Şeful OVA Doneţk a remarcat că procesul de evacuare a locuitorilor din regiunea Doneţk din cauza bombardamentelor constante a început să se accelereze. El a subliniat că este necesară evacuarea în număr mai mare, deoarece situaţia din regiune rămâne dificilă şi nu există un loc sigur în regiunea Doneţk unde să nu aibă loc bombardamentele.

Pe 9 iulie, şeful OVA din Zaporizhzhya i-a sfătuit cu fermitate pe locuitori să părăsească zona de război cât mai curând posibil , dar a menţionat că decizia privind evacuarea în masă va fi luată exclusiv de comandamentul militar. El a adăugat că luptele cele mai active au loc acum în regiunea Doneţk şi regiunea Lugansk, precum şi în comunităţile de est din regiunea Zaporijia.

ŞTIRE INIŢIALĂ 30% dintre oameni nu trec „filtrarea” în teritoriile ocupate: ce soartă îi aşteaptă

30% din populaţia locală nu trece de aşa-numita filtrare în teritoriile Ucrainei care sunt ocupate temporar de Federaţia Rusă, a declarat viceprim-ministrul şi Ministrul Reintegrării Teritoriilor Ocupate Temporar din Ucraina Iryna Vereşciuk în emisiunea unui teleton de informare.

Invadatorii duc oamenii pe care îi consideră „periculoşi” „la subsol” (în arest, n.ed.), a subliniat Vereshchuk.

„Şi atunci, dacă nu trec filtrarea, sunt returnaţi în lagăre sau în arestul preventiv împreună cu alţi prizonieri de război. Din câte ştim din sondajul persoanelor care au fost deportate şi returnate, acesta este o a treia opţiune. Şi în mare parte sunt bărbaţi", a spus Vereşciuk.

Federaţia Rusă a creat cel puţin 18 tabere de filtrare prin care trec locuitorii teritoriilor ocupate.