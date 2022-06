LIVE TEXT | Război în Ucraina. Decidenţii militari ucraineni, interesaţi de „Iron Dom”- ul israelian. Pregătiri pentru rusificarea Melitopolului

UPDATE 06.23 A început la Doneţk procesul a trei prizonieri străini care au luptat de partea Ucrainei

În Doneţk, a început „procesul” împotriva cetăţenilor britanici Sean Piner şi Andrew Hill, precum şi a marocanului Brahim Saadoun. Aceştia sunt acuzaţi de „mercenarism şi săvârşirea de infracţiuni care vizează sechestrarea şi menţinerea puterii”.

In #Donetsk, the "trial" against #British citizens Sean Piner and Andrew Hill, as well as #Moroccan Brahim Saadoun began. They are accused of "mercenarism and committing crimes aimed at the forcible seizure and retention of power".



📰Vladimir Soloviev pic.twitter.com/K0p6uHjJfG — NEXTA (@nexta_tv) June 8, 2022

UPDATE 05.59 Ruşii au început să retragă unităţi militare din regiunea aporijie

Forţele ruse au început să-şi retragă trupele din poziţiile din regiunea Zaporojie. Acest lucru a fost raportat de Institutul pentru Studii de Război (ISW). Potrivit analiştilor, ocupanţii au decis să facă acest lucru din două motive: sau pentru a transfera unităţile greu încercate în zonele din spate pentru refacere sau pentru a întări apărarea rusă în nord-vestul regiunii Herson.

În plus, trupele ruse nu au reuşit să-şi recapete poziţiile de pe malurile vestice (acum controlate de Ucraina) ale râului Inguleţ.

Anterior, şeful Administraţiei Militare Regionale Zaporijia, Oleksandr Starukh, a raportat că ocupanţii ruşi îşi retrăgeau trupele din Melitopol şi o parte din districtul Vasylivka la aproximativ 45 km sud de oraşul Zaporijia, posibil ca parte a unei rotaţii. Potrivit acestuia, ocupanţii se deplasează în direcţia Herson.

Anterior, ISW a raportat că de la sfârşitul lunii mai, trupele ruse au acumulat personal şi tancuri T-62 învechite în Vasylivka şi Melitopol.

"Forţele ruse pot trimite trupe pentru a-şi apăra poziţiile de contraatacuri ucrainene în regiunea Herson. De asemenea, au luat parte la ostilităţi în trei aşezări din prima linie, dar nu au lansat o ofensivă în regiunea Zaporijia pe 7 iunie", au spus experţii.

__________________________________________________________________________________

UPDATE 04.49 Banca Mondială a aprobat o tranşă de 1,5 miliarde de dolari pentru Ucraina

Consiliul executiv al Băncii Mondiale a aprobat o finanţare suplimentară de 1,49 miliarde de dolari pentru Ucraina. Potrivit Reuters , noua tranşă se adaugă sprijinului deja promis de peste 2,5 miliarde de dolari. Astfel, suma totală a asistenţei acordate Ucrainei de Banca Mondială s-a ridicat deja la peste 4 miliarde de dolari.

Tranşa de aproape 1,5 miliarde de dolari pentru Ucraina a fost susţinută de garanţii financiare din Marea Britanie, Ţările de Jos, Lituania şi Letonia şi susţinută de Italia prin finanţare paralelă. În plus, vor exista contribuţii din partea noului fond fiduciar al donatorilor multilaterali.

Se menţionează că aceste fonduri vor fi folosite pentru plata salariilor la stat şi asistenţilor sociali.

Anterior, sa raportat că Banca Mondială va aloca 30 de miliarde de dolari în următorii 1,5 ani pentru a depăşi criza alimentară din lume. 12 miliarde de dolari vor fi alocate în viitorul apropiat. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru proiecte care vor sprijini agricultura şi vor oferi protecţie socială pentru a atenua efectele creşterii preţurilor la alimente.

__________________________________________________________________________________

UPDATE 02.38 Recrutat de FSB, un rezident din Odesa a transmis ruşilor informaţii despre forţele armate ale Ucrainei.

La Odesa , un rezident local recrutat de FSB rus a transmis informaţii despre exerciţiile internaţionale Sea Breeze curatorilor ruşi. Acest lucru a fost raportat UNIAN de către serviciul de presă al parchetului regional din Odesa.

Potrivit anchetei, bărbatul a acceptat voluntar să coopereze cu FSB-ul Federaţiei Ruse în detrimentul integrităţii teritoriale şi inviolabilităţii Ucrainei şi să asiste la desfăşurarea de activităţi subversive împotriva Ucrainei.

"Prima sarcină i-a fost dată răufăcătorului anul trecut. În special, el a transmis informaţii şi fotografii despre progresul exerciţiilor militare comune NATO-Ucraina" Sea Breeze-2021 "şi le-a trimis către ruşi", a spus procuratura.

Ulterior, în perioada 24 februarie - 10 martie a acestui an, rezidentul odesan a făcut un tur personal al oraşului Odesa şi regiunii Odesa, a realizat înregistrări foto şi video cu locaţia punctelor de control, numărul şi armamentul personalului forţelor armate, agenţiilor de aplicare a legii şi forţelor teritoriale. apărare. El a transmis datele culese reprezentanţilor serviciului secret rus cu ajutorul unuia dintre mesageri. Bărbatul a fost reţinut în timp ce îndeplinea o altă sarcină pentru inamic.

__________________________________________________________________________________

UPDATE 01.06 SUA au furnizat Ucrainei arme în valoare de 4 miliarde de dolari, conform datelor Congresului SUA.

Iată ce arme a primit până în prezent Kievul din partea SUA:

🔹6.500 Javelin

🔹20.000 AT-4

🔹< 1.400 Stinger

🔹108 M777 obuziere şi 220.000 obuze pentru ele

🔹4 HIMARS

🔹121 drone Phoenix Ghost

🔹700 drone AeroVironment Switchblade

____________________________________________________________________________________________

UPDATE 00.21 Încep pregătirile pentru rusificarea Melitopolului

Presa rusă, referindu-se la şeful ocupaţiei numit de Rusia la Melitopol, relatează că în oraş au început pregătirile pentru un „referendum” privind aderarea la Federaţia Rusă. Totodată a fpst făcut anunţul că, începând cu noul an şcolar, în universitatea şi şcolile din Melitopol va fi introdusă limba rusă.

❗️#Russian media, referring to the Russian-appointed occupation head of #Melitopol, report that preparations have begun in the city for a "referendum" on joining the Russian Federation.



📰 Russian state media TACC pic.twitter.com/Iol788N2B9 — NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2022

__________________________________________________________________________________

ŞTIRE INIŢIALĂ Ucraina este interesată de „Iron Dom”-ul israelian.

Ucraina vrea să cumpere sistemul de apărare antirachetă „Iron Dome” al Israelului pentru a-şi proteja oraşele şi instalaţiile militare de atacurile cu rachete ale rusilor. Acest lucru a fost declarat de ambasadorul Ucrainei Yevhen Korneichuk. Potrivit acestuia, SUA nu vor interfera cu o astfel de înţelegere.