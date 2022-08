LIVE TEXT | Război în Ucraina. Conducerea militară rusă a suferit schimbări majore din cauza eşecurilor. Cum foloseşte armata rusă prizonierii?

UPDATE 07.42 Şeful ONU cere acces internaţional la centrala nucleară de la Zaporojie

Secretarul general al ONU Antonio Guterres, a cerut, luni, ca inspectorilor internaţionali să li se permită accesul la centrala nucleară Zaporojie, după ce Ucraina şi Rusia s-au acuzat reciproc cu privire la atacurile asupra acestei centrale, cea mai mare din Europa, relatează Reuters.

“Orice atac asupra unei centrale nucleare este sinucigaş”, a spus Guterres în Japonia, unde a asistat sâmbătă la o ceremonie prin care Hiroshima a marcat 77 de ani de la primul bombardament atomic din lume. Ucraina a afirmat că rachetele ruseşti au avariat sâmbătă trei senzori pentru radiaţii şi au rănit un muncitor la centrala nucleară Zaporojie, iar Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de “teroare nucleară”. UPDATE 07.41 Zelenski spune că toţi cei care îi vor ajuta pe ruşi să facă „pseudo-referendumuri” vor fi traşi la răspundere Forţele Rusiei au capturat centrala din sud-estul Ucrainei în martie, însă centrala încă este operată de tehnicieni ucraineni.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminică, într-un nou discurs, că toţi cei care îi vor ajuta pe ruşi să organizeze “pseudo-referendumuri” în zonele ocupate vor fi traşi la răspundere. “Nu vom ceda nimic din ce este al nostru”, a subliniat el.

“În această vară, apar în fiecare săptămână tot mai multe ştiri că ocupanţii se pregătesc pentru pseudo-referendumuri în zonele ocupate din sudul ţării noastre. Vreau să spun un lucru foarte simplu: toţi cei care îi ajută pe ocupanţi în orice mod ca să îşi pună în aplicare intenţiile vor fi traşi la răspundere. Poziţia statului nostru rămâne aceeaşi: nu vom ceda nimic din ce este al nostru şi dacă ocupanţii urmează calea acestor pseudo-referendumuri, ei vor închide pentru ei înşişi orice posibilitate de negociere cu Ucraina şi cu lumea liberă, de care partea rusă va avea categoric nevoie la un moment dat”, a afirmat Volodimir Zelenski. El a vorbit şi despre atacurile asupra centralei nucleare Zaporojie, subliniind că dacă se va întâmpla ceva “ireparabil”, “nimeni un va opri vântul”. UPDATE 06.15 Conducerea militară rusă a suferit schimbări majore din cauza eşecurilor din Ucraina - ISW

Conducerea militară a Rusiei a suferit schimbări majore din cauza eşecurilor armatei sale în Ucraina se precizează în raportul Institutului American pentru Studiul Războiului (ISW).

Ministerul Apărării al Marii Britanii a confirmat rapoartele ISW anterioare conform cărora cel puţin şase comandanţi ruşi au fost revocaţi din posturile lor de la începutul invaziei pe scară largă în februarie. Printre aceştia se numără şi comandantul Districtului Militar de Est, generalul-colonel Oleksandr Chayko, precum şi comandantul Districtului Militar de Vest, generalul-colonel Oleksandr Zhuravlev.

Ministerul britanic al Apărării adaugă că generalul Oleksandr Dvornikov, care din aprilie a comandat armata rusă în Ucraina, a fost înlăturat, iar generalul de armată Serhiy Surovikin a preluat „Grupul de Sud” de trupe din Ucraina.

„Ministerul britanic al Apărării a concluzionat că lipsa de coerenţă în structura de comandă a Rusiei şi pierderile continue ale conducerii militare pe câmpul de luptă complică comanda şi controlul şi eficacitatea generală a operaţiunilor din Ucraina”, se arată în comunicat.

UPDATE 05.22 Canalele ucrainene Telegram raportează o explozie în apropierea podului Antonov în Herson.

Ukrainian Telegram channels report an explosion near the Antonov Bridge in #Kherson. pic.twitter.com/TDRENgrucn — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2022

UPDATE 04.45 Severodonetsk după venirea „lumii ruseşti”

Ocupanţii promit o viaţă strălucitoare, în oraşul pe care l-au distrus, de o lună şi jumătate. Dar încă nu pot oferi cetăţenilor necesităţile de bază, cum ar fi lumina şi gazul.

#Severodonetsk after the arrival of the "Russian world"



The occupiers have been promising a bright life, in the city they destroyed, for a month and a half now. But they still can't provide citizens with basic necessities such as light and gas. pic.twitter.com/QB44uQVUYn — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2022

UPDATE 03.57 Rusia a folosit deja aproximativ jumătate din resursele sale militare în războiul împotriva Ucrainei

Şi, din cauza lipsei de tehnologie, nu are capacitatea de a produce rachete şi echipamente noi, consideră un fost reprezentant special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker.

#Russia has already used about half of its military resources in the war against #Ukraine, and due to the lack of technology, it does not have the ability to produce new missiles and equipment.



📰 Former Special Representative of the US State Department for Ukraine Kurt Volker pic.twitter.com/QlFpWSAEBX — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2022

UPDATE 02.47 Luptătorii ucraineni au anunţat noi pierderi ale Rusiei în sud

Într-o singură zi, armata ucraineană a distrus aproximativ 24 de ocupanţi ruşi, echipamente inamice şi depozite de muniţii în sud, a anunţat purtătorul de cuvânt al comandamentului operaţional „Sud”, Vladyslav Nazarov pe Facebook .

„Avioanele noastre de atac şi o pereche de elicoptere au lansat 3 lovituri asupra acumulărilor de arme şi echipamente inamice, asupra unui punct întărit în districtul Herson şi a unui alt punct întărit în Berislavsky. Conform rezultatelor lor şi activităţii unităţilor de rachete şi artilerie, a fost confirmat numărul pierderilor inamice: 24 de tancuri, 1 tanc T-62 şi alte 5 vehicule şi vehicule blindate”, a spus el.

În plus, potrivit lui Nazarov, un depozit de muniţie inamic a fost distrus lângă Charivny, în districtul Berislav din regiunea Herson.

„Pierderile finale ale inamicului sunt încă în curs de investigare”, a clarificat purtătorul de cuvânt al comandamentului. El a mai adăugat că inamicul încearcă să întoarcă populaţia locală din teritoriile ocupate împotriva Forţelor de Apărare ale Ucrainei.

„Propaganda inamicului continuă să răspândească falsuri şi să semene panică în rândul populaţiei, în special în teritoriile ocupate, cu privire la bombardamentele masive efectuate de către Forţele Armate ale Ucrainei până la distrugerea completă a acelor aşezări care vor fi eliberate de ocupaţie”, a spus Nazarov.

Potrivit The Times, Rusia a adus 25.000 de militari în sud pentru a înconjura Mykolaiv.

UPDATE 02.22 Aşa arată „cimitirul” vehiculelor arse la Mariupol

Consiliul orăşenesc Mariupol raportează că invadatorii intenţionează să distrugă toate mijloacele de transport în comun din oraş pentru ca localnicii să nu aibă posibilitatea de a se evacua din oraş.

This is how the "cemetery" of burned vehicles looks like in Mariupol



The #Mariupol City Council reports that the invaders intend to destroy all public transport in the city so that the local citizens does not have the opportunity to evacuate from the city. pic.twitter.com/80z6Uilj8n — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2022

UPDATE 01.54 Experţii au anunţat cantitatea de echipament militar pe care Rusia a pierdut-o în războiul cu Ucraina

Analiştii notează că lista include doar acele echipamente militare pentru care există fotografii sau înregistrări video, deci numărul real este mult mai mare decât numărul înregistrat.

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei , Rusia a pierdut deja peste 5 mii de unităţi de echipament militar,conform datelor platformei analitice Oryx, care ţine numărul de echipamente militare distruse şi capturate, relatează Ukrinform .

La 7 august, se cunoşteau date despre 3238 de unităţi de echipamente ruseşti distruse, 109 - avariate, 326 - „abandonate”. Alte 1.410 de unităţi de echipament rusesc au fost confiscate de armata ucraineană. Se observă că echipamentul din categoria „abandonat” a fost cel mai probabil capturat sau distrus ulterior.

În special, ruşii au pierdut 929 de tancuri, dintre care 565 au fost distruse, 35 au fost avariate, iar 49 au fost „abandonate”. Alte 280 de tancuri au fost capturate. De asemenea, ruşii au pierdut 518 vehicule blindate de luptă, peste o mie de BMP, peste 140 de vehicule blindate de transport de trupe, 32 de vehicule blindate cu protecţie împotriva minelor.

În plus, ruşii au pierdut 14 mortiere grele, 74 de unităţi de artilerie remorcate, 152 de unităţi de artilerie autopropulsate şi 94 de lansatoare de rachete multiple.

Au fost înregistrate 37 de avioane ruseşti doborâte (încă unul avariat) şi 49 de elicoptere pierdute. Invadatorii ruşi au pierdut şi 104 drone, dintre care 54 au fost distruse şi 50 au fost capturate.

Au fost înregistrate şi pierderi pe mare - 11 nave, dintre care 8 au fost distruse şi alte 3 au fost avariate.

Conform UNIAN, duminică dimineaţa Statul Major al Forţelor Armate a dezvăluit noi pierderi ale Federaţiei Ruse în Ucraina . Sâmbătă, soldaţii ucraineni au eliminat alţi 300 de ocupanţi. Trei tancuri, trei sisteme de artilerie, 5 sisteme de apărare aeriană şi alte echipamente militare ale ruşilor au fost de asemenea distruse.

UPDATE 00.22 Mişcarea de rezistenţă faţă de autorităţile de ocupaţie continuă să funcţioneze în regiunea Lugansk

Partizanii ucraineni au postat pliante patriotice în oraşul Belokurakino cu cuvintele „Glorie Forţelor Armate ale Ucrainei”, „Belokurakino este Ucraina ” şi „FUA. e aproape."

The movement of resistance to the occupying authorities continues to work in the #Luhansk region



Ukrainian partisans posted patriotic leaflets in the city of #Belokurakino with the words "Glory to the Armed Forces of Ukraine", "Belokurakino is #Ukraine" and "The AFU is near." pic.twitter.com/7poxtfUXFf — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2022

ŞTIRE INIŢIALĂ Gaidai a povestit cum foloseşte armata rusă prizonierii

Armata invadatoare rusă foloseşte prizonieri pentru a identifica poziţiile de tragere ale Forţelor Armate ale Ucrainei, a anunţat şeful Administraţiei Militare Regionale Lugansk, Serhii Gaidai, pe canalul său Telegram. Potrivit acestuia, astfel de soldaţi mor foarte repede pe câmpul de luptă.

„Adevărul este că folosesc oameni nou mobilizaţi – indiferent de unde provin, din teritoriul ocupat sau din închisori – sunt folosiţi drept carne de tun. Sunt aruncaţi în permanenţă înainte în linia de foc şi mor pur şi simplu foarte repede", a explicat el. Gaidai a menţionat că prizonierii ruşilor nu urmează o pregătire specială înainte de aceasta şi nici nu primesc echipament normal.

„Sunt pur şi simplu aruncaţi pentru a afla unde sunt poziţiile noastre de tragere, pe care apoi armata rusă încearcă să le bombardeze cu artilerie”, – a subliniat şeful Administraţiei Militare Regionale Lugansk.

Anterior, jurnaliştii ruşi au aflat că proprietarul PVK „Liga” (fostul „Wagner”) Evgheni Prigojin, care este numit „bucătarul lui Putin”, recrutează personal prizonieri din coloniile ruse pentru războiul din Ucraina. Serviciile de informaţii britanice consideră că mercenarii de la „Wagner” nu au putut ajuta Rusia să schimbe cursul războiului.