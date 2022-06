LIVE TEXT | Război în Ucraina. În Severodoneţk, trupele ruse au început să lupte diferit. Norvegia a donat Ucrainei 22 de sisteme de artilerie autopropulsate

UPDATE 06.05 Nevzorov a estimat probabilitatea ca Putin să rămână fără bani pentru războiul cu Ucraina

Autorităţile ruse vor găsi bani pentru războiul cu Ucraina. Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin , nu va putea ajunge într-o situaţie în care să nu aibă bani pentru războiul cu Ucraina.

Dacă sancţiunile occidentale îl fac să rămână fără bani, liderii ţării „vor scoate biberoanele din gura orfanilor, le vor vinde, şi vor obţine banii de care au nevoie”, a spus prezentatorul TV rus Alexander Nevzorov într-un interviu cu redactorul şef Olesya Batsman.

Potrivit interlocutorului, sancţiunile au efecte pe termen lung.

"Nu prea mă bazez pe sancţiuni. Înţeleg că sancţiunile europene sunt o armă foarte puternică. Dar înţeleg că nicio sancţiune nu va ajunge vreodată din urmă vreun război", - a spus prezentatorul TV.

__________________________________________________________________________________________

UPDATE 05.22 Două oraşe din Ucraina sunt ameninţate de o posibilă ofensivă viitoare a Rusiei

Nikolaev şi Zaporojie sunt ameninţate de ofensiva Rusiei, a avertizat Vitaly Kim. Situaţia se poate dezvolta foarte repede, a menţionat şeful administraţiei militare regionale Nikolaev.

"În următoarele luni, cred că ei (ruşii) au unele oportunităţi de a ataca Zaporojie şi Nikolaev. Dar până acum nu vedem nicio regrupare sau grupuri mari de trupe de atac", - a spus oficialul. Potrivit acestuia, acum totul se mişcă foarte încet, dar situaţia se poate dezvolta foarte repede.

UPDATE 03.10 „Se aude vuietul luptei”: Forţele Armate sunt deja lângă Herson - Arestovich

Armata ucraineană este deja lângă Herson, a transmis Oleksiy Arestovich. Vuietul luptei se aude deja în oraş, a declarat consilierul şefului biroului preşedintelui Vladimir Zelensky Alexei Arestovich, activistului rus pentru drepturile omului Mark Feigin .

Potrivit acestuia, apărătorii statului ucrainean se află la aproape 20 de kilometri de Herson. Arestovici a remarcat că această situaţie s-a dezvoltat în ciuda faptului că nicio asistenţă din partea Occidentului nu a ajuns încă la forţele armate.

__________________________________________________________________________________________

UPDATE 02.49 Cozi imense pentru hrană, în Mariupol

Invadatorii au pus în scenă un fel de „jocuri ale foamei” pentru locuitorii din Mariupol pentru ajutor umanitar.

Din moment ce cetăţenii pur şi simplu nu au altă sursă de hrană, pentru a face rost de mâncare, locuitorii din Mariupol trebuie să se înscrie la o coadă cu două-trei zile înainte.

The invaders staged a kind of "hunger games" for the residents of Mariupol for humanitarian aid. Since the citizens simply have no other source of food.



