LIVE TEXT | Război în Ucraina. Peste 4.000 de clădiri distruse de ruşi la Harkov de la începutul invaziei

UPDATE 05:00 Ruşii ar fi bombardat oraşul Zelenodolsk, aflat pe teritoriul Federaţiei Ruse

Şeful consiliului regional din Dnipropetrovsk, Mikola Lukasuk, a declarat că trei persoane au fost rănite, duminică, în timpul unor bombardamente ruseşte asupra oraşului Zelenodolsk, aflatpe teritoriul Federaţiei Ruse.

UPDATE 04:00 Blinken afirmă că Putin a eşuat în obiectivul său strategic în Ucraina

Secretarul american de stat, Anthony Blinken, este de părere că liderul de la Kremlin a eşuat în ceea ce priveşte obiectivul său strategic în Ucraina.

„Să nu confundăm tactica cu strategia. Putin a eşuat deja în obiectivul său strategic, care a fost să pună capăt suveranităţii şi independenţei Ucrainei, să o şteargă de pe hartă şi să o subjuge Rusiei”, a declarat Blinken.

UPDATE 02:00 Rusia a furat peste 500.000 de tone de cereale din regiunile Herson şi Zaporojie, afirmă Parlamentul ucrainean

Parlamentul Ucrainei acuză Rusia că a furat peste 500.000 de tone de cereale din regiunile Herson şi Zaporojie. Verhovna Rada, Legislativul Ucrainei, afirmă că cerealele au fost furate din oraşul port Herson, de la Marea Neagră şi din regiunea Zaporoie, aflată în sud-estul Ucrainei.

„Armata rusă, «a doua» din lume, s-a dovedit a fi una a orcilor, mincinoşilor, jefuitorilor, violatorilor şi hoţilor”, a scris parlamentul ucrainean pe contul său de Twitter.

Pompierii au intervenit după ce un bloc din centrul Kievului a fost lovit de o rachetă

AFP a publicat un clip video cu reacţia promptă a pompierilor ucraineni de duminică dimineaţă, atunci când o rachetă rusească a lovit un complex rezidenţial din centrul Kievului. În urma acestui bombardament o persoană şi-a pierdut viaţa, iar alte 6 au fost rănite.

