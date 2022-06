Intermediarii fără scrupule care îi ajută pe oligarhi să-şi ascundă superiahturile de autorităţi. Cum funcţionează reţeaua

Familia unui oligarh rus aflat sub sancţiuni, care îşi petrecuse mare parte din lunile ianuarie şi februarie navigând din insulă în insulă în Caraibe, avea mai multe întrebări şi îngrijorări, scrie NYT. Când ar fi un moment bun pentru a vizita Noua Zeelandă? Bali? Ar putea iahtul să obţină o barcă specială pentru a trage schiorii nautici? Şi o rugăminte: se poate ca personalul de pe Amadea să nu mai plieze şerveţele în triunghiuri? „Oaspeţilor nu le place”, a scris angajata, Victoria Pastuhova, „coordonator clienţi” pentru compania Imperial Yachts.

Firme de management ale unor oameni de afaceri ruşi oferă servicii de construcţie, decorare şi operare a superiahturilor şi vilelor oligarhilor ruşi, iar recent activitatea lor a intrat în atenţia KleptoCapture, o echipă de investigaţie a guvernului SUA care urmăreşte confiscarea bunurilor miliardarilor ruşi sancţionaţi pentru legăturile lor cu regimul de la Kremlin, relatează NYT.

KleptoCapture este condusă de un procuror federal american şi are anchetatori din FBI, Trezoreria SUA şi agenţii de informaţii adunând dovezi că anumite companii şi oameni de afaceri ajută oligarhi ruşi aflaţi sub sancţiuni sub masca clauzelor de confidenţialitate.

Compania Imperial Yachts a fost înfiinţată la Monaco de Evgheni Kochman, un om de afaceri născut la Moscova şi oferă o gamă completă de servicii miliardarilor - de la construcţie, angajarea personalului, operarea zilnică, închirierea sau vânzarea unui superiaht în valoare de sute de milioane de dolari.

De succesul Imperial, care are 100 de angajaţi şi un echipaj de până la 1500 de oameni la bordul superiahturilor, au beneficiat afaceri din toată Europa de la constructori de nave german la tâmplari italieni, firme franceze de design interior şi debarcadere spaniole.

Imperial Yachts se află în centrul unui complex industrial al oligarhilor ce gestionează un flux de miliarde de dolari ce curg de la miliardari ruşi conectaţi politic cu o reţea de companii europene, arată interviuri, documente din instanţă şi rapoarte ale serviciilor de informaţii.

Urmărind intermediarii miliardarilor, anchetatorii au dat de o reţea încurcată de companii paravan ce se întind de la Insulele Marshall şi până în Elveţia.

Imperial Yachts a construit unele din superiahturile pe care SUA vor acum să le confişte după ce au găsit legături cu oligarhi sancţionaţi: Amadea (325 milioane de dolari), reţinut în Fiji, al cărui proprietar e de fapt un oligarh sancţionat, Scheherazade (700 milioane de dolari) despre care autorităţile americane spun că ar fi legat de Putin, respectiv Crescent, despre care poliţia spaniolă suspectează că aparţine lui Igor Seşin, preşedintele gigantului de petrol Rosneft.

Potrivit unei evaluări secrete ale serviciilor de informaţii americane toate aceste superiahturi au fost construite cu bani de la un grup de investitori în fruntea căruia se află Ghennadi Timcenko, un om de încredere al lui Vladimir Putin.

Atât Igor Seşin, cât şi Ghennadi Timcenko sunt sub sancţiunile SUA din 2014.

Scheherazade - un iaht confiscat de poliţia italiană la începutul lunii mai - a fost proiectată de Timcenko şi partenerii săi drept cadou pentru Putin, se arată în raportul serviciilor de informaţii americane.

Împreună, cele trei superiahturi ar fi costat 1,6 miliarde de dolari.

Servicii pentru superbogaţi

Evgheni Kochman, 41 de ani, a intrat în afacerile cu iahturi în 2001, la un an de la venirea la putere a lui Vladimir Putin. Pe atunci, la doar 20 de ani, se ocupa de vânzarea iahturilor de producţie italiană.

Apoi s-a mutat la Monaco şi a început să curteze proaspeţi miliardari ruşi, apăruţi în anii tumultuoşi de după destrămarea URSS.

„Ne-am dezvoltat împreună cu clienţii noştri precum nişte părinţi ce îşi cresc copiii”, dezvăluia Kochman în 2016, într-un rar interviu.

Actele companiei arată că Imperial Yachts a fost înfiinţată în 2008 şi a fost înregistrată în paradisul fiscal secret din Jersey (Insulele Canalului).

Este anul în care Kochman a participat la o expoziţie în care şi-a etalat unul din iahturile sale de fabricaţie britanică. „Noi vă cumpărăm iahturile, iar voi ne cumpăraţi gazul”, spunea el unui reporter The Guardian.

Superiahturile, deţinute mai ales de ruşi şi de monarhiile din Golf, au costuri de operare de circa 75 de milioane de dolari pe ani.

În 2014, Imperial Yachts a avut primul proiect de anvergură, un superiaht cu o lungime de circa 106 metri de către constructorul german Lürssen, adică Amadea.

Clientul rus a dorit nori pictaţi în stil Michelango în sala de mese şi un albatros metalic de cinci tone Art Deco, care să decoreze prora. De designul interior s-a ocupat compania franceză Zuretti.

Sébastien Gey, directorul Zuretti, a dezvăluit într-un interviu că proprietarul căruia clauze de confidenţialitate nu-i permiteau să-i dezvăluie numele s-a implicat personal în proiect, livrat în 2017.

Acelaşi proprietar avea să comande încă unul Crescent, finalizat în 2018, şi încă unul, Şeherazada, cel mai mare dintre toate la aproape 140 m lungime, intrat pe apă în 2020.

Dacă Imperial Yachts supervizează proiectele de la început la sfârşit, cei care încasează plăţile direct de la proprietari sunt constructorii, în acest caz Lürssen.

Toate aceste firme declară că nu are în prezent clienţi aflaţi pe listele de sancţiuni şi că furnizează autorităţilor toate informaţiile.

Cel puţin pe hârtie proprietarul iahturilor este Eduard Khudainatov, un fost crescător de porci şi un protejat al oligarhului Saşin, potrivit dezvăluirilor a două persoane cu informaţii directe despre rolul lui.

Khudainatov, 61 de ani, fost preşedinte al Rosneft pe când Saşin era vicepremier, şi un magnat al petrolului, nu este pe lista de sancţiuni.

„Khudainatov a ştiut să dea impresia unui naiv, motiv pentru care a reuşit să mulţumească mulţi şefi şi să facă carieră”, îl descria portalul independent Proekt.

Potrivit anchetatorilor americani, Imperial Yachts a intermediat vânzarea Amadea la sfârşitul anului trecut lui Suleiman Kerimov, un oficial al guvernului rus şi investitor miliardar care se află pe lista sancţiunilor americane din 2018. El face parte din grupul de şapte oligarhi despre care SUA crede că „beneficiază de pe urma regimului Putin şi joacă un rol cheie în promovarea activităţilor maligne ale Rusiei”.

Totuşi anchetatorii americani nu au putut prezenta documente atestând că noul proprietar este Kerimov în instanţa din Fiji care trebuie să decidă dacă iahtul Amadea poate fi confiscat.

Într-o declaraţie pe propria răspundere, Timothy J. Bergen, agent special al FBI că Khudainatov - care nu figurează pe listele celor mai bogaţi oameni ai Rusiei - este un „proprietar de paie curat, neautorizat” al Amadea şi al Şeherazada şi că Imperial Yachts („Compania A” în declaraţia sa) „are practica de a ascunde proprietatea în spatele unor companii fantomă”.

Avocatul Imperial Yacht a negat că compania ar crea „cu bună ştiinţă structuri în scopul de a masca proprietatea şi nici nu ar intermedia tranzacţii cu persoanele sancţionate”.

Pentru grupul de anchetatori ai SUA cel puţin un fapt este cert, după interviuri cu membrii echipajului, a examinării e-mailurilor dintre iaht şi Imperial şi a altor documente de la bord, inclusiv copii ale paşapoartelor: membrii familiei domnului Kerimov se aflau la bordul Amadea la începutul acestui an.

Echipa a găsit instrucţiuni cu preferinţele alimentare ale unui oaspete numit „G2” - nume de cod pentru soţia lui Kerimov, potrivit declaraţiei unui agent FBI - respectiv un ghid privind obiceiurile şi gusturile unui copil călătorind pe Amadea în aceeaşi perioadă cu membri ai familiei oligarhului.

Pe 21 ianuarie, Gey, designerul francez, a primit un email de la căpitanul iahtului Amadea. G2 — numele de cod al companiei Imperial pentru Firuza Kerimova, soţia lui Kerimov, conform declaraţiei pe propria răspundere a agentului FBI — avea o nemulţumire legată de designul prizelor electrice din băile pentru oaspeţi. Erau în dulapuri, deranjând familia în turneul lor în Caraibe.

Căpitanul fusese informat despre cerere de către Pastuhova, coordonatorul clienţilor Imperial. Gey a rezervat special un zbor şi un hotel în St. Barts.

Câteva zile mai târziu, Imperial Yachts a dat curs unei alte solicitări. „Kochman a acordat permisiunea de a naviga spre Antigua”, i-a scris Pastuhova doamnei Kerimova. De asemenea a fost necesară o aprobare pentru un nou cuptor de pizza la bord.