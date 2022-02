Imagini din satelit arată pagubele grave provocate de Rusia bazelor aeriene din Ucraina, după ce acestea au fost lovite de rachete FOTO

Compania a declarat că furnizează zilnic date din satelit care ajută guvernele, jurnaliştii şi cetăţenii să înţeleagă ce se întâmplă cu adevărat în Ucraina, după ce forţele ruse au atacat această ţară, notează Business Insider.

Fotografiile distribuite de Planet Labs arată imagini înainte şi după cu bazele aeriene avariate ale Ucrainei, realizate pe 21 şi, respectiv, 24 februarie.

Latest from Chuhuiv Airbase in Ukraine. Imagery captured on February 21 and today, February 24, 2022. pic.twitter.com/xUwtjRJPIC