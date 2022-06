Imagini cu absolvenţi din Harkov care au dansat valsul de sfârşit de liceu în faţa ruinelor şcolii VIDEO

La dans a luat parte o treime dintre elevii unei clase, ceilalţi au părăsit oraşul.

Pe 27 februarie, în jur de 30 de soldaţi ruşi au pătruns în şcoală. În urma confruntărilor, totţi au fost ucişi de forţele ucrainene. Unul dintre liceeni locuieşte la 50 de metri de şcoală şi a văzut clădirea distrusă sub ochii lui: "Am auzit împuşcături şi împreună cu tatăl meu am urcat la primul etaj al casei noastre. Mi-a fost teamă – un fragment de obuz a zburat peste casa noastră şi a lovit casa vecinilor. Mă bucur că invadatorii şi-au găsit moartea aici. Dar astăzi este absolvirea mea şi mă bucur”, a spus Hlib Opashnian.

Un luptător din armata ucraineană a povestit că şcoala a fost ultimul avanpost al ocupanţilor ruşi.

„Ruşii şi-au păstrat poziţiile aici şi au încercat să facă tot ce le-a stat în putinţă pentru a asigura distrugerea oraşului Harkov, dar împreună cu alte unităţi am împins armata rusă la 20 de kilometri din oraş. Vom reconstrui Harkov, cu siguranţă vom câştiga şi vom avea pace şi o viaţă nouă după război”, a spus Nemichev.