Cum e vânat un tanc al invadatorilor ruşi care se ascunde de tunurile ucrainene într-o clădire VIDEO

Videoclipul surprinde momentul în care tancul loveşte copaci şi dărâmă un stâlp de iluminat public şi reuşeşte, în cele din urmă, să ajungă într-o zonă de clădiri şi se ascunde într-una din ele. Însă tiruri precise ( probabil ghidate de drona care a surprins momentul) trec prin acoperişul acesteia şi îl distrug, scrie hotnews.ro.

Acţiunea ar fi fost desfăşurată de trupele speciale de recunoaştere cu drone şi operaţiuni de bombardament ale Batalionului Svoboda în Severodoneţk, regiunea Lugansk.

A Russian tank fired at houses until it was caught by the special forces of drone reconnaissance and bombing operations of the Svoboda Battalion @GeoConfirmed 48.939158, 38.496675 in #Severodonetsk, Luhansk Oblast pic.twitter.com/GK1ThNB8Z3