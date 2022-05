Cecenii lui Kadîrov au capturat un soldat ucrainean care avea ochii învineţiţi:  „A călcat pe o greblă” VIDEO

Kadîrov a însoţit imaginile video de un text în care explică de ce unul dintre ei pare că a fost bătut.

„Asistentul şefului Republicii Cecene, dragul meu frate Apty Alaudinov, a raportat despre grupul blocat de invadatori ucraineni într-una dintre casele din Severodoneţk. După cum vezi, ei au înţeles deja totul şi au devenit mai înţelepţi.

Soldaţii reţinuţi ai Forţelor Armate ale Ucrainei Roman Pancenko şi IlIa Maslicenko recunosc că naziştii din «Aidar» şi «Sectorul de Dreata» i-au abandonat în cel mai crucial moment. Nu s-a gândit să se predea, pentru că propaganda ucraineană este plină de poveşti de groază despre atrocităţile luptătorilor ruşi.

Şi în ceea ce priveşte ochii negri, Apty, nu e nimic pentru care să ceri scuze. Ştim cu toţii că prizonierul însuşi şi-a făcut ambele vânătăi din întâmplare, călcând pe o greblă, exact în momentul în care ieşea din clădirea înconjurată. Ei bine, va trece până la nuntă. Principalul lucru este că e viu. Cred că aproape toţi reprezentanţii armatei ucrainene ar prefera vânătăi, în loc de gloanţe”, a scris Ramzan Kadîrov, potrivit Libertatea.

#Putin's right hand #Kadyrov released another weekly videoproof of #RussianWarCrimes with captive Ukrainian soldiers. Like in all Kadyrov's releases, POWs have apparent traces of beating and confess in sympathies to Nazism and regrets about taking part in the #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/pgmGIhdauQ