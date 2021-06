Biden a sosit la Geneva, în vederea unui summit tensionat cu Putin. Oraşul s-a transformat într-o fortăreată FOTO VIDEO

Air Force One a aterizat marţi, la ora locală 16.23 (17.23, ora României), pe aeroportul din Geneva, de la Bruxelles, unde preşedintele american şi-a reafirmat voinţa de a reda forţă relaţiei transatlantice şi de a transmite un mesaj clar Moscovei.

Joe Biden şi Vladimir Putin se întâlnesc la Vila La Grange, o construcţie din secolul al XVIII-lea, situată în centrul oraşului şi al celui mai mare parc al acestuia, cu o vedere impresionantă către Lacul Léman.

Geneva, o fortăreaţă în aşteptarea întâlnirii Putin-Biden

Summitul de la Geneva dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi cel american Joe Biden de mâine nu va fi o întâlnire prietenoasă. Rusia a inclus recent SUA pe lista oficială a „statelor neprietenoase”, iar niciuna dintre naţiuni nu are în prezent un ambasador în cealaltă ţară. Mai mult, înalţi oficiali ruşi se află sub sancţiuni americane pentru mai multe chestiuni divergente, de la anexarea Crimeei Ucrainei la presupusul amestec în în alegerile din SUA, iar doi foşti puşcaşi marini americani sunt în închisorile ruseşti, unul dintre ei condamnat la 16 ani de detenţie pentru spionaj. În plus, în martie, Joe Biden a fost de acord, în timpul unui interviu, că Vladimir Putin este „un ucigaş”. În cadrul discuţiilor ar putea fi abordată problema unui schimb de prizonieri.

Discuţiile dintre preşedinţii Rusiei şi Statelor Unite, Vladimir Putin şi, respectiv Joe Biden, se vor desfăşura în trei etape, le-a declarat jurnaliştilor Iuri Uşakov, asistentul liderului rus de la Kremlin. „În prima parte, au loc convorbirile într-un format restrâns, apoi urmează convorbirile într-un format extins, care vor avea o continuare, la fel, în format restrâns şi în format extins. Apoi, va urma o scurtă pauză pentru ceai şi cafea, după care convorbirile vor continua“, a precizat Uşakov. În continuare, a mai spus acesta, fiecare parte va organiza câte o conferinţă de presă pentru preşedinţii lor. Summitul ruso-american la nivel înalt, cu participarea preşedintelui rus, Vladimir Putin, şi liderul de la Casa Albă, Joe Biden, va avea loc la Villa La Grange, aflată pe malul unui lac.

Vila "La Grange", construită în secolul al XVIII-lea, se află în mijlocul parcului cu acelaşi nume ce se întinde pe o suprafaţă de peste 21 de hectare, situat pe malul lacului din Geneva, la marginea oraşului. Acesta este cel mai mare parc urban, loc de relaxare foarte iubit de locuitorii Genevei. Din 1917 vila aparţine oraşului. În prezent, acolo se află o bibliotecă, au loc excursii pentru turişti.

Din 8 până în 18 iunie vila va fi închisă pentru vizitatori, în jurul parcului au fost ridicate garduri metalice, iar în parc au loc lucrări de amenajare. Autorităţile cantonului Geneva au anunţat pe 9 iunie impunerea stării de securitate sporită din 14 până pe 17 iunie. Sunt interzise zborurile de drone deasupra întregului canton.

Vila clasică este situată într-un parc, pe malul lacului Geneva. Împânzit cu copaci sequoia, tufe de trandafiri şi fântâni, parcul oferă o privelişte uimitoare asupra lacului şi a ambarcaţiunilor care plutesc pe el.

Vila a fost construită în 1768 de familia Lullin, care deţinea domeniul. Succesorii lor, familia Favres, au transformat casa şi parcul care o înconjoară şi au construit o bibliotecă impresionantă, potrivit site-ului Geneve.ch, care precizează că domeniul La Grange este închis între 8 şi 18 iunie. Domeniul a fost lăsat prin testament oraşului Geneva.

Întâlnirea va debuta la ora 13:00, ora Genevei, (ora 14:00, ora Moscovei), dar este greu de specificat cât va dura. Referindu-se la decizia de a nu organiza o conferinţă de presă comună cu preşedintele rus, Vladimir Putin, liderul de la Casa Albă, Joe Biden, a specificat că nu este vorba despre un concurs despre care preşedinte vorbeşte mai bine în faţa jurnaliştilor. Delegaţiile americană şi rusă numără aproximativ 800 de persoane fiecare, incluzând şi membrii echipelor tehnice şi de sprijin. La eveniment au fost acreditaţi 3000 de ziarişti. În afara echipelor de securitate ale celor doi preşedinţi, sunt mobilizaţi aproximativ 3500 de membri ai forţelor elveţiene (dispozitivul cuprinde poliţia cantonală, poliţia federală şi armata), sunt deschise toate liniile de comunicaţii de urgenţă cu Interpol, Europol, comandamente militare americane şi ruse.

Joe Biden a sosit asesră , la Geneva , Vladimir Putin aterizează miercuri dimineaţa. Aproximativ zece avioane vor fi parcate în permanenţă pe pistele aeroportului internaţional din Geneva. Americanii vor avea cele două exemplare de Air Force One. Unul singur va avea numele de cod AF1, cel în care se va afla Joe Biden, Va mai exista şi un avion tip C-32, versiunea militară a avionului Boeing 757-200, precum şi un avion C-5 şi un altul C-40. Ca măsură de securitate, Air Force One este singurul avion prezidenţial din lume care nu este realimentat de pe aeroportul unde ajunge, operaţiunea fiind asigurată de un avion-cargo militar care aterizează cu o zi sau două în avans şi care transportă camioane de realimentare.

Ruşii trimit patru avioane de transport şi un altul de tip Iliuşin II-76, avionul cargo care transportă limuzinele şi maşinile care vor fi folosite de echipa lui Vladimir Putin. Perimetrul de securitate pentru spaţiul aerian presupune un dispozitiv întărit într-un perimetru de 50 km în jurul aeroportului şi până la 6000 m altitudine, iar controlul aerian este obligat să elibereze zona cu 15 minute înainte de orele de aterizare prevăzute. Dar restricţii pentru folosirea spaţiului aerian au fost activate începând de ieri dimineaţă de la ora 8 până pe 17 iunie, orele 17, dar zborurile civile internaţionale nu vor fi afectate de aceste restricţii. Pe lacul Geneva există un important dispozitiv naval asigurat de nave militare şi ale poliţiei federale, cu asigurarea unui blocaj impenetrabil.

Autorităţile Genevei au făcut tot posibilul pentru a pregăti întâlnirea preşedinţilor american şi rus, Joe Biden şi Vladimir Putin, şi le urează celor doi lideri "negocieri fructuoase şi constructive", se spune într-o declaraţie a consiliului executiv al oraşului difuzată marţi şi citată de TASS.

"La indicaţiile autorităţilor confederale şi cantonale, municipalitatea Genevei a îndreptat toate resursele necesare pentru pregătirea întrevederii şi asigurarea celor mai bune condiţii pentru primirea delegaţiilor", au subliniat autorităţile Genevei.

Comunicatul consiliului executiv al oraşului aminteşte că negocierile dintre Biden şi Putin vor avea loc după 36 de ani de la altă întrevedere istorică ce a avut loc tot la Geneva: cea dintre liderul sovietic Mihail Gorbaciov şi preşedintele american Ronald Reagan. "Summitul (de atunci) de la Geneva a fost un pas important în procesul încălzirii relaţiilor dintre cele două ţări", au subliniat autorităţile oraşului elveţian.