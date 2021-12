Atac împotriva Consulatului General al Rusiei din Liov: Autorităţile ucrainene au deschis o anchetă. Reacţia Moscovei

„La 24 decembrie, la ora (locală 2.30 (şi ora României), Consulatul General al Rusiei la Liov a fost ţinta unui act terorist. O persoană neidentificată a aruncat, în direcţia intrării instituţiei o sticlă cu un lichid inflamabil care a luat foc”, a anunţat vineri într-un comunicat diplomaţia rusă.

Potrivit Ministerului rus de Externe, incidentul nu s-a soldat cu răniţi.

Poliţia din Liov a anunţat că un cocteil Molotov a fost aruncat către incinta care înconjoară consulatul, fără să cauzeze pagube clădirii şi a precizat că a deschis o anchetă cu provire la „huliganism”.

„Acest act scandalos şi inacceptabil este consecinţa unei exacerbări în Ucraina a isteriei rusofobe şi incitărilor la ură şi la ostilitate împotriva Rusiei”, acuză diplomaţia rusă.

Footage: Molotov cocktail, a kind of petrol bomb, thrown by unknown man at Russian consulate in Lviv, Ukraine.



Russia's foreign ministry has termed the incident as an "act of terrorism". https://t.co/tVnXC0GfPC pic.twitter.com/FLkoO7cW2f