Aproape de divorţ, May caută bunăvoinţă de la UE pentru a evita un Brexit turbulent

Theresa May FOTO EPA-EFE

Chiar înainte de un summit informal în Austria, May nu a dat niciun semn că s-ar îndepărta de planul său Brexit, distanţându-se de criticismul pe care îl înfruntă acasă şi la Bruxelles, privind propunerile sale pentru relaţii comerciale viitoare, după ce Marea Britanie va părăsi blocul comunitar.

Uniunea Europeană a numit planul Chequers al Theresei May un bun punct de pornire, însă a refuzat propunerile premierului britanic privind un viitor aranjament vamal şi problema Irlandei de Nord, potrivit Reuters.

Cu puţin peste şase luni până la ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, timpul este presant şi May este nerăbdătoare să încheie o înţelegere înainte de sfârşitul acestui an, pentru a reduce îngrijorările privind un Brexit tumultuos, care ar putea arunca economia britanică într-o recesiune.

O sursă din Downing Street a declarat că Theresa May va reitera mesajul său privind „un aranjament corect care să funcţioneze atât pentru economia Uniunii Europene, cât şi pentru cea a Rgeatului Unit” la o întâlnire a liderilor europeni de miercuri şi joi, de la Salzburg.





„Ne apropiem de o retragere ordonată, care este esenţială pentru construirea unei relaţii viitoare apropiate. [...] Cu bunăvoinţa şi determinarea ambelor părţi, putem evita o ieşire turbulentă şi putem găsi noi căi de a lucra împreună,” a menţionat Theresa May în „Die Welt”.



Deşi ambele părţi s-au exprimat pozitiv în ceea ce priveşte dialogul legat de Brexit, încă nu s-a ajuns la o rezolvare a unuia dintre cele mai importante obstacole-cum să se atingă scopul de a menţine o graniţă deschisă între Irlanda de Nord, parte a Regatului Unit şi statul membru UE, Irlanda.

Oficialii Uniunii Europene încearcă să nu o pună pe May sub mare presiune, dată fiind opoziţia crescândă pe care planurile sale o înfruntă în Partidul Conservator. Premierul are nevoie de o victorie pentru a convinge partea reticentă a Parlamentului să susţină acordul.

Săptămâna trecută, negociatorul-şef al UE, Michel Barnier, a declarat că, în mod realist, se va ajunge la un acord în următoarele şase-opt săptămâni. „Cred că este posibil să ajungem la un acord până la începutul lui noiembrie. Nu suntem departe de un acord”, a declarat el.