Anonymous a publicat o listă cu soldaţii ruşi care luptă în războiul din Ucraina: „Ar trebui judecaţi pentru crime de război”

În ultimele zile au început să apară tot mai multe dovezi ale execuţiilor comise de trupele ruseşti în rândul civililor, fiind vorba inclusiv de copii, bătrâni şi femei.

De asemenea, organizaţia precizează că „Toţi soldaţii care au participat la invadarea Ucrainei ar trebui să fie judecaţi de un tribunal pentru crime de război”.

În jur de 18.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi de la declanşarea războiului de către Vladimir Putin, potrivit ultimului bilanţ publicat duminică de Armata Ucrainei.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked -

